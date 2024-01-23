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  • Обновлённый Porsche Taycan готовится к премьере, он уже обновил рекорд Нюрбургринга

Обновлённый Porsche Taycan готовится к премьере, он уже обновил рекорд Нюрбургринга

23.01.2024 194 0 0

Ближайшей весной на рынок выйдет комплексно обновлённый электрический Porsche Taycan, его топ-версия заметно прибавила в мощности: заводской тест-пилот Ларс Керн уже установил на ней новый рекорд Нюрбургринга в классе серийных электромобилей, проехав Северную петлю за 7 мин 07,55 с.

На официальном сайте Нюрбургринга вы не найдёте нового рекорда Porsche Taycan, поскольку премьеры обновлённой версии этой модели ещё не было, но пресс-службе Porsche мы доверяем на 100%, так что новый рекорд точно есть — видео заезда компания обещает опубликовать в середине марта. Примерно тогда же, полагаем, стоит ждать и официальной премьеры обновлённого Тайкана.

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Для сравнения скажем, что предыдущий рекорд Нюрбургринга в классе серийных электромобилей установлен в прошлом году и принадлежит Tesla Model S Plaid Track Package — 7 мин 25,231 с, а Rimac Nevera в прошлом году проехал Северную петлю за 7 мин 05,298 с, став лучшим в классе электрических суперкаров. Получается, что обновлённый Porsche Taycan по своим характеристикам вплотную приблизился к классу суперкаров.

Напомним, что седан Taycan стал первым в новейшей истории Porsche серийным электромобилем, он дебютировал осенью 2019 года, в его основу легла платформа J1, помимо Тайкана на ней построен только его клон от Audi — седан e-tron GT. В 2021 году у Тайкана появились версии Cross Turismo (кросс-универсал) и Sport Turismo (универсал) — отрадно, что они сохранятся и после рестайлинга, тогда как Porsche Panamera в новом поколении кузова универсал лишился.

Радикальных перемен в дизайне Тайкана ждать не стоит, но форму бамперов и светотехники подправили, чтобы можно безошибочно отличить обновлённый электромобиль от дореформенного. Конкретные детали пока засекречены, на официальных фотографиях обновлённый Taycan показан в камуфляжной оклейке. Салон получит более современную электронную начинку в сочетании с незначительными косметическими обновками.

Куда больше изменений будет по части «железа». Электродвигатели станут мощнее и эффективнее, полноприводная топ-версия, по слухам, будет располагать мощностью порядка 1000 л.с. против максимум 761 л.с. у нынешнего Taycan Turbo S. Шасси полностью перенастроено, управляемость стала заметно лучше — без этого добиться нового рекорда Нюрбургринга было бы невозможно.

Porsche сообщает, что технических изменений в Тайкане так много, что для обновлённой модели пришлось проводить полноценный цикл ездовых испытаний, как для полностью новой модели. В сегодняшнем пресс-релизе компании сказано, что обновлённый Taycan намотал 3,6 млн км по различным полигонам и дорогам общего пользования в разных странах и континентах, температура наружного воздуха при испытаниях менялась в диапазоне от -41 на севере Финляндии до +53 °C в калифорнийской Долине смерти (США).

В прошлом году мировые продажи Porsche Taycan, по данным компании-производителя, составили 40 629 шт., что на 17% больше продаж в 2022 году. Рестайлинг, очевидно, дополнительно подстегнёт спрос, несмотря на ожидаемое подорожание.

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