Рестайлинг ×
  • Обновлённый Toyota Land Cruiser 70: теперь и трёхдверный короткий внедорожник

Обновлённый Toyota Land Cruiser 70: теперь и трёхдверный короткий внедорожник

28.11.2023 115 0 0

Короткий вездеход предназначен в основном для стран Ближнего Востока. В гамму модели входят бензиновый и дизельный моторы.

Рамная модель Toyota Land Cruiser 70 в строю с 1984-го, и в отставку она не собирается. Очередную модернизацию провели летом этого года, причем посвежевшую «семидесятку» представили вместе с Land Cruiser Prado нового поколения. У классической модели несколько версий. Так, в Австралии и Африке представлены грузовички с однорядной или двухрядной кабиной, пятидверный пассажирский внедорожник и трехдверный вариант Troop Carrier с высокой крышей и лавками внутри. А на Ближнем Востоке еще есть укороченный трехдверный SUV, так вот теперь такой вариант тоже обновлен, правда, пока лишь в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Как и остальным «семидесяткам», короткому вездеходу переделали переднюю часть: Toyota Land Cruiser 70 3D достались круглые светодиодные фары, поворотники в виде «лопухов», новые бампер и радиаторная решетка. Вдобавок вместо привычной эмблемы марки спереди отныне красуется надпись Toyota. У длиннобазного SUV задние фонари перенесли на бампер, а вот у трехдверки они на прежнем месте.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Длина рестайлингового трехдверного Land Cruiser 70 разнится в зависимости от страны. Например, в Саудовской Аравии для базовой модели заявлен показатель в 4330 мм, в ОАЭ – 4235 мм (возможно, разница объясняется наличием/отсутствием запаски на багажной двери). Расстояние между осями едино для всех рынков – 2310 мм. Пятидверный внедорожник может быть длиной до 4890 мм, колесная база такого SUV – 2730 мм.

Внутри Land Cruiser 70 3D повторил растянутый вездеход. Для короткой версии предусмотрена мультимедийная система с экраном диагональю 6,7 или 9 дюймов, в последнем случае планшет слегка возвышается над передней панелью. В списке оборудования еще значатся кондиционер и круиз-контроль.

1 / 2
2 / 2

Ближневосточный трехдверный внедорожник предложен с бензиновым мотором V6 4.0 мощностью 231 л.с. (360 Нм). В Саудовской Аравии этому двигателю положены пятиступенчатая механика или шестиступенчатый автомат, в Эмиратах – только 6АКП. Саудитам также доступен Toyota Land Cruiser 70 3D с четырехцилиндровым турбодизелем 2.8 (204 л.с., 500 Нм) в сочетании с автоматом. Модель по умолчанию имеет полный привод.

Обновленный пятидверный Toyota Land Cruiser 70
1 / 2
Обновленный пятидверный Toyota Land Cruiser 70
2 / 2

В пересчете на наши деньги в Саудовской Аравии обновленный трехдверный внедорожник стоит примерно от 3 278 000 рублей (по актуальному курсу), в ОАЭ модель обойдется минимум в 4 100 000 рублей.

внедорожник авторынок новинки рестайлинг Toyota Toyota Land Cruiser 70

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Не только щуп: как правильно проверять уровень масла Проверка уровня масла – самая простая операция, с которой справится даже восемнадцатилетняя выпускница филологического университета. Но и тут иногда возможны ошибки. Они обычно некритические... 144 0 0 28.11.2023
Статьи / Авто и технологии Качество, а не бренд: изучили содержимое канистр популярных моторных масел Эксперты автономной некоммерческой организации «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации провели исследования образцов масел популярных брендов в специализированной л... 7103 22 2 27.11.2023
Статьи / История В семье не без них: ТОП-10 самых уродливых автомобилей мира Как сказал 18-летний Ипполит Терентьев в романе Ф. М. Достоевского «Идиот», красота спасёт мир. А еще, как известно, красота – это страшная сила. 1660 8 2 26.11.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 26192 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 21482 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 20387 10 0 08.08.2023
Change privacy settings