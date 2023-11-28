Обновлённый Toyota Land Cruiser 70: теперь и трёхдверный короткий внедорожник

Рамная модель Toyota Land Cruiser 70 в строю с 1984-го, и в отставку она не собирается. Очередную модернизацию провели летом этого года, причем посвежевшую «семидесятку» представили вместе с Land Cruiser Prado нового поколения. У классической модели несколько версий. Так, в Австралии и Африке представлены грузовички с однорядной или двухрядной кабиной, пятидверный пассажирский внедорожник и трехдверный вариант Troop Carrier с высокой крышей и лавками внутри. А на Ближнем Востоке еще есть укороченный трехдверный SUV, так вот теперь такой вариант тоже обновлен, правда, пока лишь в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Как и остальным «семидесяткам», короткому вездеходу переделали переднюю часть: Toyota Land Cruiser 70 3D достались круглые светодиодные фары, поворотники в виде «лопухов», новые бампер и радиаторная решетка. Вдобавок вместо привычной эмблемы марки спереди отныне красуется надпись Toyota. У длиннобазного SUV задние фонари перенесли на бампер, а вот у трехдверки они на прежнем месте.



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Длина рестайлингового трехдверного Land Cruiser 70 разнится в зависимости от страны. Например, в Саудовской Аравии для базовой модели заявлен показатель в 4330 мм, в ОАЭ – 4235 мм (возможно, разница объясняется наличием/отсутствием запаски на багажной двери). Расстояние между осями едино для всех рынков – 2310 мм. Пятидверный внедорожник может быть длиной до 4890 мм, колесная база такого SUV – 2730 мм.



Внутри Land Cruiser 70 3D повторил растянутый вездеход. Для короткой версии предусмотрена мультимедийная система с экраном диагональю 6,7 или 9 дюймов, в последнем случае планшет слегка возвышается над передней панелью. В списке оборудования еще значатся кондиционер и круиз-контроль.



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Ближневосточный трехдверный внедорожник предложен с бензиновым мотором V6 4.0 мощностью 231 л.с. (360 Нм). В Саудовской Аравии этому двигателю положены пятиступенчатая механика или шестиступенчатый автомат, в Эмиратах – только 6АКП. Саудитам также доступен Toyota Land Cruiser 70 3D с четырехцилиндровым турбодизелем 2.8 (204 л.с., 500 Нм) в сочетании с автоматом. Модель по умолчанию имеет полный привод.



Обновленный пятидверный Toyota Land Cruiser 70 1 / 2 Обновленный пятидверный Toyota Land Cruiser 70 2 / 2

В пересчете на наши деньги в Саудовской Аравии обновленный трехдверный внедорожник стоит примерно от 3 278 000 рублей (по актуальному курсу), в ОАЭ модель обойдется минимум в 4 100 000 рублей.

