Обновлённый внедорожник Lada Niva Travel обзавёлся ценником

20.11.2025 221 1 0

Пока что известна только стартовая стоимость посвежевшего SUV российской марки: за него просят не менее 1 390 000 рублей.

Актуальный внедорожник Lada Niva Travel появился в конце 2020 года, а обновление эта модель пережила в текущем году: дебют посвежевшего SUV российского бренда прошёл в июне в рамках ПМЭФ-2025 (Петербургского международного экономического форума). Напомним, в ходе обновления эта модель получила ряд внешних изменений, а также иную технику. Сейчас Niva Travel готовится к скорому старту продаж.

На фото: обновлённый внедорожник Lada Niva Travel

Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, обновлённый внедорожник Lada Niva Travel будет предложен на российском рынке в пяти комплектациях – Classic, Comfort, Life, Enjoy и Techno. Пока что производитель рассекретил только рекомендованную розничную стоимость стартового исполнения: за него просят не менее 1 390 000 рублей.

Для сравнения, рекомендованная розничная цена дореформенного внедорожника в версии Classic сейчас составляет 1 314 000 рублей. За нынешний вариант Comfort придётся отдать 1 443 000 рублей, далее следует комплектация Luxe стоимостью 1 614 000 рублей, затем – исполнение Black по цене 1 569 000 рублей. Венчает линейку версия KHL, чей ценник, согласно прайс-листу, составляет 1 639 000 рублей.

Известно, что посвежевший внедорожник в базовом исполнении Classic, помимо всех анонсированных технических изменений, имеет подушку безопасности водителя, усилитель руля, электростеклоподъёмники, обогрев наружных зеркал, ABS и систему ЭРА-ГЛОНАСС.

В свою очередь обновлённой Niva Travel в комплектации Comfort положены уже две подушки безопасности – для водителя и переднего пассажира, а ещё кондиционер, обогрев передних кресел, рейлинги на крыше и кожух для «запаски». Варианту Life достались светодиодные фары и комплект литых колёсных дисков размером 15 дюймов. Далее следует версия Enjoy – с 16-дюймовыми «катками», круиз-контролем, информационно-развлекательной системой с камерой заднего вида.

Топовой комплектацией станет Techno, в списке оснащения которой числятся: 17-дюймовые литые диски, кожух запасного колеса в цвет кузова, тонировка задних стёкол, светодиодная головная оптика, ходовые огни и противотуманки. Кроме того, такому внедорожнику достались наружные зеркала с электроприводом, электрообогрев ветрового стекла, мультимедиа Lada Enjoy Pro с камерой заднего вида и кресло водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой.

Напомним, в ходе обновления Lada Niva Travel снабдили восьмиклапанным бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра, максимальная отдача которого составляет 90 л.с., крутящий момент – 153 Нм (у дореформенной версии – 1,7 литра, 83 л.с. и 129 Нм). Мотор работает в паре с адаптированной пятиступенчатой механической коробкой передач. Все подробности об этом силовом агрегате ранее рассказал корреспондент Kolesa.ru Михаил Калинин.

Помимо этого, посвежевшему внедорожнику достались вентилируемые тормозные диски и нерегулируемые подшипники в передних ступицах, а подвеску Lada Niva Travel снабдили новым стабилизатором поперечной устойчивости.

внедорожник Россия АВТОВАЗ авторынок новинки Lada Lada Niva Travel
1 комментарий
20.11.2025 19:50
Ярослав

До завершения СВО продержится на конвейере.

