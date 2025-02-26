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Обновлённый внедорожник Tank 300: перекроенный салон и дизель

26.02.2025 384 0 0

Бренд Tank готовится вывести на рынок модернизированную версию своего младшего внедорожника. Модель не изменилась внешне, а вот интерьер основательно переделали. Кроме того, по предварительным данным, вездеход наконец-то обрел дизельный двигатель.

Именно с этого рамника, собственно, и началась история марки Tank. Напомним, в Китае автомобиль дебютировал в 2020 году как Wey Tank 300 (бренды Wey и Tank принадлежат концерну Great Wall). Вездеход оказался настолько популярным, что Tank в итоге решено было превратить в отдельный внедорожный бренд. С тех пор линейку пополнили еще три модели с индексами 400, 500 и 700. Ну а первенец Tank 300 только что пережил плановую модернизацию. Марка уже провела тест-драйв для китайских журналистов и опубликовала официальные фото обновленного вездехода, но полноценную презентацию проведут в начале марта.

Обновленный Tank 300
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Обновленный Tank 300
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Обновленный Tank 300
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Обновленный Tank 300
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Обновленный Tank 300
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Обновленный Tank 300
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Внешне Tank 300 не изменился, зато салон перекроили. Внутри установили новый двухспицевый руль, а также другие экраны приборки и мультимедийной системы. Причем центральный планшет стал больше (14,6 дюйма против 12,3 дюйма у предшественника), так что теперь он возвышается над передней панелью. Под тачскрином вместо трех кругляшей (дефлекторы обдува и часы) появился ряд физических клавиш и прямоугольные воздуховоды.

Обновленный Tank 300
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Обновленный Tank 300
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Обновленный Tank 300
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Обновленный Tank 300
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С тоннеля убрали необычный селектор коробки – за управление автоматом отвечает подрулевой рычажок. Сам центральный тоннель стал двухэтажным: на нем появились сразу две площадки для беспроводной зарядки гаджетов, плюс новые кнопки и качающиеся рукоятки, на которые возложено управление полноприводной трансмиссией и внедорожными режимами.

Обновленный Tank 300

Китайцы пишут, что моторную гамму Tank 300 пополнил турбодизель 2.4 мощностью 186 л.с. Обновленный внедорожник также будет доступен с прежней бензиновой турбочетверкой 2.0 (227 л.с.), в строю осталась и гибридная версия Hi4-T с установкой на основе этого двигателя (суммарная отдача – 408 л.с.). Все исполнения комплектуются восьмиступенчатым автоматом.

Дореформенный Tank 300
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Дореформенный Tank 300
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Дореформенный Tank 300
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Цены Tank 300 с новым салоном, вероятно, объявят в рамках мартовской презентации. Дореформенный внедорожник в Китае сейчас стоит от 199 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,4 млн рублей. После того, как модернизированный вездеход освоит домашний рынок, он доберется и до других стран, включая Россию.

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