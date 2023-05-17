Обновлённый Audi A5 Sportback снова проехался на камеру

Audi начала производство купе, кабриолета и лифтбека A5 в 2007 году, а версии нынешнего второго поколения оказались на конвейере в 2017-м. О смене генерации модели речи пока не идёт, однако рестайлинговая версия уже находится в разработке. Тестовый мул посвежевшего Audi A5 Sportback ранее уже попадался фотошпионам, а теперь будущая новинка снова проехалась на камеру.

На фото: прототип обновлённого Audi A5 Sportback

На этот раз замаскированный прототип проехался по дорогам общего пользования в южной части Европы. Свежей порцией снимков посвежевшего A5 Sportback с нами поделилось испанское издание Motor.es. Камуфляжная плёнка по-прежнему закрывает солидную часть деталей экстерьера, однако некоторые элементы рассмотреть всё-таски можно.



Предполагается, что экстерьер обновлённого лифтбека будет оформлен в соответствии с тем стилем, которого Audi придерживается при разработке своих недавних и будущих моделей. Ожидается, что в ходе рестайлинга A5 Sportback станет крупнее: вероятно, у него «подрастут» длина и колёсная база (на сколько именно, пока не уточняется).



На снимках видна решётка радиатора с рисунком в виде крупных сот, которой оставили фирменную форму шестиугольника, но при этом сделали её чуть короче, отчего она стала смотреться более вытянутой в горизонтальной плоскости. У головной оптики, вероятно, будет другая форма и новая «начинка». В нижней части переднего бампера проглядывает иной центральный воздухозаборник.



Корма пока скрыта под плотной маскировкой, однако расположение и форма патрубков выхлопной системы, судя по всему, осталось прежним. Кстати, ранее мы публиковали рендер обновлённого Audi A5 Sportback: согласно ему, у лифтбека, вероятно, будут фонари более тонкой и сглаженной формы; их соединит между собой плашка, сужающейся в центре, при этой у задней оптики, скорее всего, окажется другой рисунок.



Заглянуть в салон посвежевшего A5 Sportback у фотошпионов пока не получилось. Предположительно обновлённый лифтбек получит новый виртуальный щиток приборов, иную переднюю панель, а также модернизированную информационно-развлекательную систему с большим тачскрином.



По предварительным данным, в гамме останутся бензиновые и дизельные двигатели, которые будут работать в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором; а также подзаряжаемые гибриды. Вероятно, рестайлинговый Audi A5 Sportback будет представлен во второй половине 2024 года, а «живые» продажи на европейском рынке могут начаться в начале 2025-го.

