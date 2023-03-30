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Обновлённый Audi A5 Sportback: первое изображение

30.03.2023 586 0 0

Ожидается, что посвежевшая «пятидверка» немецкой марки появится в 2024 году. По плану, эта модель должна «перетянуть» на себя часть аудитории Audi A4, у которого не будет прямого наследника.

Компания Audi выпускает купе, кабриолет и лифтбек A5 с 2007 года, автомобили актуального второго поколения встали на конвейер в 2017-м. Продажи семейства (включая «заряженные» версии S5 и RS5) в Европе постепенно снижаются с 2018 года. По информации сайта Carsalesbase, за январь-ноябрь 2022-го (данных за весь год пока нет) дилеры на старосветском рынке реализовали почти 21,5 тыс. экземпляров, что на 13,7% меньше, чем годом ранее. В следующем году ожидается появление обновлённой версии: ранее тестовый мул посвежевшего Audi A5 Sportback уже попадался фотошпионам.

На фото: актуальный Audi A5 Sportback 40 TFSI S line

Замаскированный прототип не дал возможности разглядеть детали экстерьера обновлённого лифтбека. Официальных подробностей о том, как будет выглядеть новинка, пока что тоже нет. Свой вариант потенциальной внешности рестайлинговой «пятидверки» Audi A5 Sportback представил дизайнер испанского издания Motor.es.

Судя по рендеру, лифтбек получит более современное оформление: на нём запечатлены профиль и корма будущей новинки, так как предполагается, что именно здесь будут сосредоточены основные изменения во внешности. Вероятно, A5 Sportback после обновления сохранит свой силуэт и дугообразную линию крыши, при этом предполагается, что длина и колёсная база новинки вырастут на несколько миллиметров.

Одним из главных отличий в оформлении кормы окажутся новые фонари: они могут получить более узкую и сглаженную форму, а кроме того, вероятно, будут соединяться друг с другом через всю ширину пятой двери с помощью сужающейся в центре плашки. Рисунок у задней оптики станет другим, хотя и сохранит идею светящихся прерывистых штрихов.

Рендер обновлённого лифтбека Audi A5 Sportback

Предполагается, что переднюю часть Audi A5 Sportback обновят за счёт головной оптики более узкой формы и с другой световой подписью, а также более широкой фирменной решётки радиатора. Помимо этого, обновлённый лифтбек может получить другой воздухозаборник трапециевидной формы.

На фото: салон актуального Audi A5 Sportback

В основе рестайлингового Audi A5 Sportback по-прежнему останется платформа MLB Evo. По предварительным данным в гамме останутся бензиновые и дизельные модификации (2.0 TFSI и 2.0 TDI, работающие в тандеме с 12-вольтовым стартер-генератором, а также дизель V6 3.0). В гамме ожидается появление PHEV-версий, при этом максимальный запас хода при движении только на электротяге составит около 100 км. Предположительно посвежевшая «пятидверка» выйдет на рынок осенью 2024 года.

Как сообщает издание, обновлённый Audi A5 Sportback должен «перетянуть» на себя часть аудитории Audi A4, у которого не будет прямого наследника. Эта модель станет полностью электрической и получит прибавку e-tron к названию после 2025 года.

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