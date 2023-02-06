Немецкая компания готовит второй рестайлинг для своего кроссовера, и он уже был замечен фотошпионами во время испытаний. Как изменится его внешний вид?

Модель Q7 – первый серийный кроссовер марки, он был впервые представлен в 2005 году на Франкфуртском автосалоне, став серийной версией концепта Pikes Peak quattro 2003 года. Первое поколение паркетника оказалось долгожителем, продержавшись на конвейере 10 лет. Сегодня производится вторая генерация Q7, премьера которой состоялась в конце 2014 года. Летом 2019-го кроссовер получил первый рестайлинг, и он оказался весьма заметным: практически полностью обновились передняя и задняя части модели. Уже подошло время для плановой смены поколений, однако вместо этого немцы готовят ещё одно обновление.

Рендер обновлённого Q7

Оно будет менее радикальным, чем первое, но всё же будут явные отличия от нынешнего автомобиля. Переднюю часть снова сделают полностью новой: здесь появятся чуть более крупные фары изменённой формы с иной начинкой, обновлённая решётка радиатора с другим наполнением и новый передний бампер. Сбоку особых изменений не ожидается, а сзади на шпионских фотографиях сквозь маскировку пока можно разглядеть только новую графику светодиодных элементов в фонарях, которые не изменят своей формы.

Рендер обновлённого Q7

Кроссовер построен на платформе MLB Evo, которую также используют другие кроссоверы концерна – Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Пока нет достоверной информации о технических изменениях, можно предположить, что Q7 достанется широкая гамма бензиновых и дизельных моторов от нынешнего кроссовера, разве что к ним добавится больше гибридных модификаций.

Нынешний Audi Q7 1 / 3 Нынешний Audi Q7 2 / 3 Нынешний Audi Q7 3 / 3

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Между тем, Ауди готовит рестайлинг для флагманского кроссовера Q8. Также на днях появилась информация о представительском седане А8 следующего поколения.