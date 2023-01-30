Новый Audi A8 многое возьмёт от концепта Grandsphere и поборется за покупателей с Mercedes EQS

В немецкой компании пояснили, что именно этот шоу-кар из «сферического» семейства наиболее близок к серийному воплощению.

Audi выпускает свой флагманский полноразмерный седан A8 с 1994 года, за прошедшее время модель успела несколько раз сменить генерацию. Автомобиль актуального поколения появился в 2017-м, а обновление он пережил в 2021-м. Продажи модели в Европе неуклонно снижались с 2018 года, однако 2022-й стал исключением: за январь-ноябрь прошлого года (более свежих данных пока нет) старосветские дилеры реализовали 3006 экземпляров: этот результат на 10,4% больше, чем за первые одиннадцать месяцев 2021-го.

На фото: концепт Audi Grandsphere

Сейчас компания работает над Audi A8 следующего поколения. Ранее предполагалось, что при создании новинки разработчики позаимствуют идеи, воплощённые в первом концепте «сферического» семейства – Grandsphere. Теперь эту информацию подтвердил глава отдела дизайна Ауди Марк Лихте, которого цитирует британское издание Autocar. При этом по его словам, показанный в 2021 году шоу-кар Grandsphere недалёк от той модели, которая в дальнейшем пойдёт в производство. «Это не 1:1, но очень близко», — пояснил спикер.



Сообщается, что новый Audi A8 окажется серийным воплощением электрокара Grandsphere с незначительными изменениями, которые требуются для того, чтобы подготовить автомобиль к производству. «Зелёный» флагман немецкого бренда получит наименование Audi A8 E-tron. Ожидается, что его презентация состоится в 2024 году.



В дальнейшем новинка возглавит линейку электромобилей немецкого бренда, базирующихся на разработанной совместно с Porsche платформе PPE (Premium Platform Electric). Известно, что первым в семействе станет Audi Q6 E-tron (его презентация состоится позже в текущем году), следом появятся полностью электрические версии A4 и A6. Предполагается, что у новинок будет новый смелый фирменный дизайн.

В Audi отметили, что концепт Grandsphere является самым близким к серийному воплощению из всех четырёх «прообразов», входящих в «сферическую» серию. Кстати, как и остальные шоу-кары, Grandsphere разработан с учётом наличия автопилота четвёртого уровня по классификации SAE.



Напомним, концептуальный лифтбек Grandsphere был рассекречен в начале сентября 2021-го, в преддверии Мюнхенского автосалона. Из-за наличия системы автономного вождения рулевая колонка может уезжать в лоток в левой части передней панели, за счёт чего водитель может наклонить спинку кресла, чтобы смотреть на виды в том числе через прозрачную крышу, или же он может развернуть сидение на 180 градусов, чтобы общаться с пассажирами, сидящими сзади.

На фото: салон концепта Audi Grandsphere

Шоу-кар оснастили двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). Совокупная отдача этой системы составляет 721 л.с., а максимальный крутящий момент – 960 Нм. На разгон с места до «сотни» электрокару нужно немногим более 4 секунд. Ёмкость тяговой батареи составляет 120 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке – 750 км (расчёт вели по циклу WLTP).



Предполагается, что конкурентом нового Audi A8 станет флагманский электрический лифтбек Mercedes-Benz EQS. Напомним, базовая «пятидверка» оснащается единственным 333-сильным электромотором на задней оси (568 Нм), а версии побогаче положена двухмоторная силовая установка мощностью 523 л.с. (855 Нм).