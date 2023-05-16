Рестайлинг ×

Обновлённый бюджетник Toyota Yaris: теперь и седан

16.05.2023 86 1 0

Снаружи и внутри «четырехдверка» изменилась по подобию дебютировавшего ранее рестайлингового альтернативного хэтча. Кроме того, бюджетнику досталось новое оборудование.

В прошлом году компания Toyota представила недорогой седан нового поколения, адресованный странам Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока: кое-где модель известна под именем Yaris Ativ, а на некоторых рынках это Vios или просто Yaris. Напомним, к маленькому Ярису-хэтчбеку, созданному на «тележке» GA-B и предназначенному для Европы и Японии, та «четырехдверка» отношения не имеет. Дело в том, что новый седан построен на платформе DNGA (разновидность тойотовской TNGA), он является прямым наследником простенькой машины с заводским индексом XP150, которая, в свою очередь, базируется на растянутой версии B-платформы. При этом Тойота оставила в своей гамме и старый альтернативный Ярис: в марте в Таиланде дебютировал рестайлинговый хэтч. Ну а теперь выяснилось, что «четырехдверка» на «тележке» DNGA появится не везде: во Вьетнаме начались продажи седана серии XP150, обновившегося по подобию родственного хэтчбека. К слову, на вьетнамском рынке четырехдверная модель зовется Vios.

Обновленный Toyota Vios и дореформенный седан
1 / 2
Обновленный Toyota Vios и дореформенный седан
2 / 2

Спереди седан повторил тайский хэтч, Виосу достались аналогичные «изломанные» фары (они светодиодные уже «в базе»), такие же радиаторная решетка, бампер и противотуманки. Кроме того, «четырехдверка» получила диски нового дизайна (но они все так же исключительно 15-дюймовые). А вот корму реформы почти не затронули, разве что слегка подретушировали задний бампер.

Обновленный седан Toyota Vios
1 / 4
Обновленный седан Toyota Vios
2 / 4
Обновленный седан Toyota Vios
3 / 4
Обновленный седан Toyota Vios
4 / 4

Как и в случае с «пятидверкой», внутри более-менее значимая обновка появилась только у топового рестайлингового Toyota Vios: это 9-дюймовый планшет мультимедийной системы, который возвышается над передней панелью (у комплектаций попроще 7-дюймовый экран, и он по-прежнему встроен в панель). 

Обновленный седан Toyota Vios
1 / 2
Обновленный седан Toyota Vios
2 / 2

Самый дорогой вьетнамский седан также обрел системы предотвращения фронтального столкновения и предупреждения о выходе из полосы движения, топ-версии еще положены климат-контроль и круиз-контроль.

Техника прежняя: во Вьетнаме Vios доступен с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 мощностью 106 л.с. (140 Нм), который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором.

Седан Toyota Yaris/Vios нового поколения и рестайлинговый хэтч Toyota Yaris (серии XP150)
1 / 2
Седан Toyota Yaris/Vios нового поколения и рестайлинговый хэтч Toyota Yaris (серии XP150)
2 / 2

Цена рестайлинговой «четырехдверки» — примерно от 20 000 долларов. Да, для Вьетнама это относительно недорого, ведь даже седанчик Kia Soluto на базе старого Рио там обойдется минимум в 17 000 долларов.

седан авторынок новинки рестайлинг Toyota Toyota Vios Toyota Yaris

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
16.05.2023 18:54
Яшка

Страшненько как то.В профиль один в один форд фиеста десятилетней давности.

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как правильно трогаться в горку на ручной коробке передач и каких ошибок нужно избегать Для водителей-новичков старт с места на подъеме иногда остается сложным приемом достаточно долго, пока они не отработают технику быстрой работы со сцеплением. При этом в автошколе этому навы... 627 1 0 15.05.2023
Статьи / Автопробег Мыс Челюскина снова взят, теперь на китайском пикапе Челюскин – место, желанное для многих путешественников. Самая северная точка России и Евразии, самое суровое место на континенте и единственное место, где никогда в истории не жили люди. Тол... 229 0 27 15.05.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Toyota Land Cruiser Prado 150 С Prado у нас сложилась немного странная ситуация: вроде бы его называют «крузаком для бедных», а с другой стороны, цены на эти автомобили никак не назовёшь низкими (причём в большей степени... 9077 5 2 14.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 11585 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Пятаки на снегу: первый тест-драйв Москвич 3 Про автомобили с эмблемой московского завода «Москвич» сейчас говорят много и не всегда – хорошо. Что уж там, всем ведь понятно, что в этом «россиянине с раскосыми и жадными глазами» из росс... 7361 17 2 23.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 7151 11 4 02.03.2023
Change privacy settings