Обновлённый бюджетник Toyota Yaris: теперь и седан

В прошлом году компания Toyota представила недорогой седан нового поколения, адресованный странам Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока: кое-где модель известна под именем Yaris Ativ, а на некоторых рынках это Vios или просто Yaris. Напомним, к маленькому Ярису-хэтчбеку, созданному на «тележке» GA-B и предназначенному для Европы и Японии, та «четырехдверка» отношения не имеет. Дело в том, что новый седан построен на платформе DNGA (разновидность тойотовской TNGA), он является прямым наследником простенькой машины с заводским индексом XP150, которая, в свою очередь, базируется на растянутой версии B-платформы. При этом Тойота оставила в своей гамме и старый альтернативный Ярис: в марте в Таиланде дебютировал рестайлинговый хэтч. Ну а теперь выяснилось, что «четырехдверка» на «тележке» DNGA появится не везде: во Вьетнаме начались продажи седана серии XP150, обновившегося по подобию родственного хэтчбека. К слову, на вьетнамском рынке четырехдверная модель зовется Vios.

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Спереди седан повторил тайский хэтч, Виосу достались аналогичные «изломанные» фары (они светодиодные уже «в базе»), такие же радиаторная решетка, бампер и противотуманки. Кроме того, «четырехдверка» получила диски нового дизайна (но они все так же исключительно 15-дюймовые). А вот корму реформы почти не затронули, разве что слегка подретушировали задний бампер.



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Как и в случае с «пятидверкой», внутри более-менее значимая обновка появилась только у топового рестайлингового Toyota Vios: это 9-дюймовый планшет мультимедийной системы, который возвышается над передней панелью (у комплектаций попроще 7-дюймовый экран, и он по-прежнему встроен в панель).

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Самый дорогой вьетнамский седан также обрел системы предотвращения фронтального столкновения и предупреждения о выходе из полосы движения, топ-версии еще положены климат-контроль и круиз-контроль.



Техника прежняя: во Вьетнаме Vios доступен с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 мощностью 106 л.с. (140 Нм), который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором.

Седан Toyota Yaris/Vios нового поколения и рестайлинговый хэтч Toyota Yaris (серии XP150) 1 / 2 Седан Toyota Yaris/Vios нового поколения и рестайлинговый хэтч Toyota Yaris (серии XP150) 2 / 2

Цена рестайлинговой «четырехдверки» — примерно от 20 000 долларов. Да, для Вьетнама это относительно недорого, ведь даже седанчик Kia Soluto на базе старого Рио там обойдется минимум в 17 000 долларов.

