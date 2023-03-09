«Другой» Toyota Yaris пережил очередной рестайлинг

Компакт японской марки получил более агрессивный облик, обновки есть и в салоне. Технику же менять не стали.

В прошлом году Тойота представила недорогой седан, адресованный странам Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока: кое-где модель известна как Yaris Ativ, а на некоторых рынках это Vios или просто Yaris. Напомним, к маленькому Ярису-хэтчбеку, созданному на «тележке» GA-B и предназначенному для Европы и Японии, тот седанчик отношения не имеет. Новая «четырехдверка» построена на платформе DNGA (разновидность тойотовской TNGA), она является прямым наследником простенькой машины серии XP150, которая, в свою очередь, базируется на растянутой версии B-платформы. Между тем в январе года нынешнего выяснилось, что старое альтернативное семейство Toyota Yaris в отставку не собирается, тогда в Сеть выложили фото рестайлинговой четырехдверной версии. Теперь же модернизированный компакт дебютировал официально, вот только марка решила начать с хэтчбека: «пятидверка» доступна в Таиланде. Любопытно, что там же продают свежий седан на «тележке» DNGA, то есть доработанная «четырехдверка» серии XP150 на тайском рынке, видимо, не появится.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

«Другой» Yaris-хэтч обрел новое «лицо» — модели достались «изломанные» фары, иная радиаторная решетка и более агрессивный бампер. Задний бампер тоже заменили, а вот фонари не тронули. Кроме того, была расширена палитра цветов кузова. А еще в Таиланде для «пятидверки» предусмотрено аж три дизайн-пакета – Chiaro, Lusso и Presto, они включают различные декоративные вставки и накладки, плюс более внушительные спойлеры. Но кросс-версия, которая когда-то была у дореформенной модели, в гамму не вернулась.



Красный хэтч – Toyota Yaris Presto, серебристый – Yaris Lusso, белый – Yaris Chiaro 1 / 6 Красный хэтч – Toyota Yaris Presto, серебристый – Yaris Lusso, белый – Yaris Chiaro 2 / 6 Красный хэтч – Toyota Yaris Presto, серебристый – Yaris Lusso, белый – Yaris Chiaro 3 / 6 Красный хэтч – Toyota Yaris Presto, серебристый – Yaris Lusso, белый – Yaris Chiaro 4 / 6 Красный хэтч – Toyota Yaris Presto, серебристый – Yaris Lusso, белый – Yaris Chiaro 5 / 6 Красный хэтч – Toyota Yaris Presto, серебристый – Yaris Lusso, белый – Yaris Chiaro 6 / 6

В салоне изменены материалы отделки, также добавлены разъемы USB Type-C. У базового хэтча – комплектация называется Sport – мультимедиа-система с 7-дюймовым тачскрином, который по-прежнему встроен в переднюю панель. Следующее по старшинству исполнение Smart имеет 8-дюймовый планшет, а дорогим версиям Premium и Premium S положен 9-дюймовый – и в этих вариантах экраны теперь возвышаются над панелью. Виртуальная приборка у Yaris не появилась, зато доработан комплекс систем безопасности: в него входят системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В Таиланде рестайлинговый хэтчбек Toyota Yaris предложен с прежним четырехцилиндровым «атмосферником» 1.2 мощностью 92 л.с., который работает в паре исключительно с вариатором.



За посвежевшую «пятидверку» Тойоты просят 15 900 – 19 800 долларов. Для сравнения, новый седан Toyota Yaris Ativ там стоит от 15 600 долларов.