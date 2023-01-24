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Бюджетный седан Toyota Yaris: кое-где вместо нового поколения будет рестайлинг

24.01.2023 347 0 2

Компактной «четырехдверке» серии XP150 перекроили переднюю часть. В салоне перемен, скорее всего, нет, да и техника у такой модели наверняка прежняя.

В прошлом году Toyota представила недорогой седан нового поколения: в Таиланде он зовется Yaris Ativ, в Лаосе и Индонезии автомобиль носит имя Vios, ну а в странах Ближнего Востока это просто Yaris. Напомним, к маленькому Ярису-хэтчбеку, созданному на «тележке» GA-B и предназначенному для Европы и Японии, эта модель отношения не имеет. Свежая «четырехдверка» построена на платформе DNGA (разновидность тойотовской TNGA), она является прямым наследником простенькой машины серии XP150, которая, в свою очередь, базируется на растянутой версии старой B-платформы. Так вот теперь выяснилось, что прежний седанчик в отставку пока не собирается, его ждет очередной рестайлинг. Модернизированную машину застукали во Вьетнаме, где она известна как Toyota Vios: фото такой модели опубликовало местное издание AutoPro.

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Седану существенно переделали переднюю часть. Модель получила «изломанные» фары, иную радиаторную решетку и новый передний бампер с массивной черной «балкой». Задний бампер тоже заменили, а вот фонари не тронули. Пока нет данных о том, сказался ли новый обвес на длине Toyota Vios XP150. Показатель дореформенной «четырехдверки» — 4425 мм, колесная база – 2550 мм. К слову, у седана нового поколения длина почти такая же, как у предшественника, зато расстояние между осями увеличили до 2620 мм.

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В салон шпионам заглянуть не удалось. Впрочем, он, вероятно, сильно не изменился: модели могли отрядить более крупный дисплей мультимедиа-системы, хотя он наверняка по-прежнему встроен в переднюю панель, тогда как у седана новой генерации «парящий» планшет.

Техника, по предварительным данным, тоже прежняя: во Вьетнаме актуальная «четырехдверка» Toyota Vios доступна с бензиновым «атмосферником» 2NR-FE 1.5 мощностью 107 л.с., который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором.

Дореформенный седан Toyota Vios серии XP150 для Вьетнама и модель нового поколения для Ближнего Востока (там это просто Yaris, в Азии — Yaris Ativ или Vios)
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Дореформенный седан Toyota Vios серии XP150 для Вьетнама и модель нового поколения для Ближнего Востока (там это просто Yaris, в Азии — Yaris Ativ или Vios)
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Дореформенный седан Toyota Vios серии XP150 для Вьетнама и модель нового поколения для Ближнего Востока (там это просто Yaris, в Азии — Yaris Ativ или Vios)
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Дореформенный седан Toyota Vios серии XP150 для Вьетнама и модель нового поколения для Ближнего Востока (там это просто Yaris, в Азии — Yaris Ativ или Vios)
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Дореформенный седан Toyota Vios серии XP150 для Вьетнама и модель нового поколения для Ближнего Востока (там это просто Yaris, в Азии — Yaris Ativ или Vios)
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Дореформенный седан Toyota Vios серии XP150 для Вьетнама и модель нового поколения для Ближнего Востока (там это просто Yaris, в Азии — Yaris Ativ или Vios)
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Премьеру рестайлинговый седан предыдущей генерации должен справить в ближайшее время. Такая Тойота еще бывает в виде хэтчбека (у модели нового поколения пятидверной версии пока нет) – он, видимо, обновится в том же ключе.

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