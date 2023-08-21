Обновлённый Chery Tiggo 8 Pro Max добрался до РФ: теперь официально

Кроссовер Chery Tiggo 8 появился в 2018 году, за прошедшие годы у него появилось множество разновидностей, которые отличаются между собой не только прибавками к названию, но и дизайном, а также техникой. К примеру, на российском рынке на сегодняшний день представлено четыре модификации. Теперь в местном представительстве Chery официально анонсировали появление обновлённой версии кроссовера, который в РФ продаётся под названием Tiggo 8 Pro Max. Напомним, этот автомобиль в начале прошлого месяца стартовал в Малайзии (под именем Tiggo 8 Pro).

На фото: обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max

На прошлой неделе Kolesa.ru сообщал о том, что российское подразделение Chery разместило на своих страницах в соцсетях несколько фрагментарных снимков кроссовера, на которых не назывался, но легко угадывался посвежевший Tiggo 8 Pro Max. Как рассказали в компании, машины доберутся до российских дилеров до конца третьего квартала текущего года.



У обновлённого Tiggo 8 Pro Max радиаторная решётка имеет иной рисунок – он выполнен из блестящих ромбов вместо «точек». В центре «гриля» расположен крупный логотип Chery с подсветкой. Корму освежили за счёт оформленных в виде единой плашки задних фонарей: аналогичным образом они оформлены у Pro-версии для Китая (правда, передняя часть у Tiggo 8 Pro выглядит иначе, на экспорт такие версии ещё не отправляют).



На фото: салон обновлённого кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max

В салоне подкорректировали переднюю панель, остался большой горизонтальный дисплей, который получил изогнутую форму. Он объединяет в себе и виртуальную приборку, и тачскрин информационно-развлекательной системы; диагональ каждого составляет 12,3 дюйма. Помимо этого, у обновлённого кроссовера иной дизайн и компоновка рычагов управления в центральной консоли и тоннеле, а ещё стали сенсорными кнопки управления климатической установкой и выключения мультимедийной системы.



Техника у обновлённых кроссоверов, поставляемых в Россию, осталась такой же, как и у актуального местного Макса. Так что под капотом посвежевшего Tiggo 8 Pro Max находится бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка TGDI мощностью 197 л.c., максимальный крутящий момент равен 375 Нм. Двигатель идёт в комплекте с семиступенчатым роботом DCT с двумя сцеплениями. Макс в РФ доступен только с полным приводом. На разгон с места до «сотни» у обновлённого Tiggo 8 Pro Max уходит 8,4 секунды, а максимальная скорость равна 210 км/ч.

На фото: дореформенный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max

Как рассказали в российском представительстве Chery, расход топлива у трёхрядного кроссовера на каждые 100 километров пути в загородном цикле составляет 7,2 литра, в городском – 10,3 литра, а в смешанном – 8,3 литра. Экологический класс двигателя соответствует эконормам «Евро-6», заправлять топливный бак можно бензином Аи-92.



Информация о комплектациях, а также прайс-лист обновлённого кроссовера появятся позже, ближе к старту продаж. Рекомендованная розничная цена актуального Chery Tiggo 8 Pro Max на сегодняшний день составляет 4 080 900 рублей, а за вариант побогаче просят 4 380 900 рублей (стоимость указана без учёта акций).