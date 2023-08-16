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В Россию привезли обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max

16.08.2023 253 1 0

Паркетнику слегка подправили внешность, изменения есть и внутри. Продажи должны начаться уже в этом месяце.

Российское подразделение Chery разместило на своих страницах в соцсетях несколько фрагментарных фото не названного пока кроссовера, уточнив, что на наш рынок эту модель планируется вывести в конце августа. Впрочем, в SUV легко угадывается Tiggo 8 Pro Max – вернее, его модернизированная версия. К слову, совсем недавно такой паркетник начали продавать в странах Юго-Восточной Азии и Африки.

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Спереди «восьмерка» с двойной «фамилией» (хотя на некоторых рынках это просто Pro) мало изменилась: на радиаторной решетке теперь блестящие ромбы вместо «точек». Главную же примету рестайлинга местный офис марки не показал – это сделанные в виде единой плашки задние фонари, как у Pro-версии для Китая (но передок у Tiggo 8 Pro совсем другой, на экспорт кроссоверы с таким оформлением еще не поставляют).

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В салоне – переделанная передняя панель, под центральными дефлекторами вместо ряда физических клавиш установлена узкая сенсорная полоска, а рядом с ней поместили кнопку запуска мотора (у дореформенного Макса она на центральном тоннеле). Отдельного экрана управления климатом больше нет, вместо него у российского кросса, судя по всему, бокс с крышкой (а вот в Индонезии, например, там две открытые беспроводные площадки для смартфонов).

Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max для ЮАР
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Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max для ЮАР
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Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max для ЮАР
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Про технику расскажут ближе к дате старта продаж, хотя не исключено, что она осталась прежней. Нынешний Chery Tiggo 8 Pro Max представлен в России с бензиновой турбочетверкой 2.0, которая выдает 197 л.с. и 375 Нм, мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Макс в РФ доступен только с полным приводом.

Дореформенный Chery Tiggo 8 Pro Max
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Дореформенный Chery Tiggo 8 Pro Max
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Дореформенный Chery Tiggo 8 Pro Max
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Цены тоже еще не объявлены. Актуальный Tiggo 8 Pro Max по прайсу сегодня стоит от 4 080 900 рублей (без учета акций; в частности, сейчас действует прямая скидка в размере 300 000 рублей).

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1 комментарий
16.08.2023 19:12
Papirus

Еще одна неведома зверушка с оверпрайсом. Пора в Кащенко новые палаты строить.

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