Обновлённый Hyundai Palisade сертифицирован в России с прежними моторами

Для российской версии предусмотрены бензиновая атмосферная «шестерка» 3.5 MPI и турбодизель 2.2 CRDi. Кроссовер сертифицирован как с передним, так и с полным приводом, но дореформенная модель у нас представлена только в исполнении с 4WD.

О планах вывести на российский рынок рестайлинговый Hyundai Palisade было объявлено еще до премьеры такого кросса (она состоялась весной). Однако после начала всем известных событий корейская марка поставила «на паузу» свою деятельность в РФ. И все же компания сертифицировала преобразившийся SUV: свежее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) появилось в открытой базе Росстандарта. Дата оформления – 14 декабря, сертификат вступил в силу сегодня, 16 декабря, он действует по 15 декабря 2025 года. ОТТС выдано только на машины корейского производства, ведь сотрудничество Hyundai с калининградским «Автотором» прекращено.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Напомним, рестайлинг принес самому большому SUV марки (его длина составляет почти пять метров) новую радиаторную решетку с пластинами и другие бамперы. Также заменили головную оптику, при этом Палисаду оставили разделенные на три части вертикальные ходовые огни (нижние секции сделали в виде четкой литеры L). Внутри установили новое рулевое колесо, дефлекторы обдува спрятали в одну линию, кроме того, был увеличен экран мультимедийной системы. Кроссовер бывает с восьми- или семиместным салоном.



Согласно ОТТС, в РФ обновленный Hyundai Palisade сохранил прежние моторы: это бензиновый «атмосферник» V6 3.5 MPI и турбодизель 2.2 CRDi мощностью 249 и 200 л.с. соответственно (336 и 440 Нм), оба сочетаются с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Кроссовер сертифицирован с передним или полным приводом, но дореформенный Палисад у нас представлен только в полноприводном исполнении – скорее всего, обновленный кросс тоже планировали продавать исключительно с 4WD. Кстати, недавно модернизированный SUV стартовал в соседнем Казахстане (клиентам доступны машины локальной сборки), так вот там мотор V6 3.5 стал мощнее (277 л.с.).



Увы, наличие нового сертификата еще не означает, что сама компания начнет поставки и продажи рестайлингового Palisade. Впрочем, такой кроссовер могут привезти дилеры – по схеме параллельного импорта. Дореформенный SUV пока имеется у продавцов: согласно официальному прайс-листу, бензиновый Hyundai Palisade сегодня стоит от 5 319 000 рублей, дизельный – от 5 269 000 рублей.



Между тем ранее в РФ сертифицировали другую новинку Hyundai – электрический кросс-хэтч Ioniq 5.