Обновлённый Kia Rio для РФ: с прежними салоном и моторами, зато больше версий

Актуальный Kia Rio, продаваемый на российском рынке, сменил поколение в 2017 году. Теперь пришло время для планового рестайлинга модели. Первые официальные фотографии обновлённой «четырёхдверки» появились в середине августа 2020-го, на прошлой неделе в местном офисе Kia объявили о запуске серийного производства модели, а теперь «посвежевший» Rio полностью раскрыт, включая комплектации и цены.



На фото: обновлённый Kia Rio 1 / 2 На фото: обновлённый Kia Rio 2 / 2

В ходе обновления седан получил «клыкастую» головную оптику со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями. Визуально фары едины с новой радиаторной решёткой, которая сохранила форму, но стала больше. В нижней части переднего бампера Rio появились «треугольники» со встроенными в них «противотуманками». Фонари снабдили иной светодиодной «начинкой», заднему бамперу добавили вертикальные катафоты, имитацию диффузора и трапециевидные патрубки выпускной системы (один из них является декоративной накладкой). Кроме того, на крышах дорогих версий седана теперь располагается антенна «акулий плавник» чёрного цвета (вне зависимости от окраса кузова).



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Из-за нового обвеса длина седана Kia выросла на 20 мм (у обновлённой версии этот габарит равен 4420 мм). Ширина, высота и расстояние между осями остались такими же как и у дореформенной «четырёхдверки». Не затронул рестайлинг и повышенный дорожный просвет (напомним, у российской версии он составляет 160 мм).

Внутри «посвежевшего» седана изменений меньше. Так, в дорогих версиях увеличился размер сенсорного экрана мультимедийной системы: теперь диагональ равна 8 дюймам (у нынешних Рио – 7 дюймов). У информационно-развлекательной системы есть функция беспроводного подключения смартфонов по Apple Car Play и Android Auto. Кроме того, цветной дисплей на приборной панели стал крупнее (4,2 дюйма вместо 3,5 дюйма). Также у сидения водителя в топовом исполнении теперь есть электропривод поясничного упора.



На фото: обновлённый Kia Rio в версии Style 1 / 2 На фото: обновлённый Kia Rio в версии Style 2 / 2

Как стало известно ранее, моторная гамма российского Rio в ходе рестайлинга осталась нетронутой. Автомобилю оставили бензиновые четырёхцилиндровые «атмосферники» объёмом 1,4 и 1,6 литра с отдачей 100 и 123 л.с. соответственно. Эти двигатели идут в комплекте с шестискоростной «механикой» и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В ходе обновления у модели выросло число комплектаций и частично изменилось их оснащение. Так, базовый вариант Classic, по сути, остался прежним: у него пара фронтальных подушек безопасности, кондиционер, 15-дюймовые стальные колёсные диски, аудиоподготовка с четырьмя динамиками и теперь цельная спинка дивана для задних пассажиров. «Посвежевший» седан начального уровня стоит 814 900 рублей, то есть он дороже по сравнению с дореформенной «четырёхдверкой» на 5 тыс. рублей.



Версии Classic Audio и Comfort лишили «младшего» мотора и «механики». Среднее исполнение – Luxe – прибавило к ценнику сразу 15 тыс. рублей (стоимость версии с ручной коробкой – 934 900 рублей). В ходе обновления такой автомобиль «разжился» электрообогревом лобового стекла и форсунок омывателя, задним парктроником и возможностью подключения смартфона по Bluetooth, кроме того, кондиционер заменили на климат-контроль.

В числе «обновок» модели – комплектация Style (находится между Luxe и Presige). Её визуально отличают красные декоративные вставки на кузове (молдинг на радиаторной решётке, ниши «противотуманок») и в интерьере (большая накладка на центральной панели, контрастная прострочка кресел, рулевого колеса и рычага КП). Также у этой версии задние тормоза – дисковые, имеются легкосплавные «катки» размером 15 дюймов, датчик света, камера заднего вида. Такой автомобиль обойдётся в 1 029 900 рублей.

Ценник топовой версии Premium стал выше на 50 тыс. рублей (обновлённую «четырёхдверку» можно купить за 1 169 900 рублей). У такого исполнения по-прежнему имеются система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя, приборная панель Supervision, 16-дюймовые диски. В ходе рестайлинга версия получила передний парктроник, светодиодную головную оптику и функцию дистанционного запуска двигателя.

«Посвежевший» Kia Rio поступит в продажу на российском рынке 1 октября. Его выпуск налажен на петербургском заводе ХММР (Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус). С этого же конвейера сходит ближайший «родственник» модели – Hyundai Solaris, который, кстати, обновился раньше (рестайлинговые «четырёхдверки» появились у дилеров ещё в начале текущего года).

