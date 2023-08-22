Обновленный Kia Sorento, еще один BAIC на Автоторе и Cordiant вместо Continental в Калуге

Kia представила обновленный Sorento, на Автоторе начали производить еще один кроссовер китайского бренда BAIC, а калужский завод Continental превратился в Cordiant благодаря общему собственнику. Здесь неделя на Колесах – поехали!