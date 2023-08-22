Обновленный Kia Sorento, еще один BAIC на Автоторе и Cordiant вместо Continental в Калуге

Kia представила обновленный Sorento, на Автоторе начали производить еще один кроссовер китайского бренда BAIC, а калужский завод Continental превратился в Cordiant благодаря общему собственнику. Здесь неделя на Колесах – поехали!
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
А как насчет того, что б опубликовать список марок шин, которые теперь отливают на бывших Мишлен, Конти и т.д.? Что б подальше обходить их стороной. Ну, с Кордиантом мы уже все поняли.
Забыли пароль?
← Назад
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
А как насчет того, что б опубликовать список марок шин, которые теперь отливают на бывших Мишлен, Конти и т.д.? Что б подальше обходить их стороной. Ну, с Кордиантом мы уже все поняли.