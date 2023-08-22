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  • Обновленный Kia Sorento, еще один BAIC на Автоторе и Cordiant вместо Continental в Калуге

Обновленный Kia Sorento, еще один BAIC на Автоторе и Cordiant вместо Continental в Калуге

22.08.2023 128 1 0

Kia представила обновленный Sorento, на Автоторе начали производить еще один кроссовер китайского бренда BAIC, а калужский завод Continental превратился в Cordiant благодаря общему собственнику. Здесь неделя на Колесах – поехали!

Россия Южная Корея Китай шины и диски новостной дайджест

 

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1 комментарий
22.08.2023 13:19
Papirus

А как насчет того, что б опубликовать список марок шин, которые теперь отливают на бывших Мишлен, Конти и т.д.? Что б подальше обходить их стороной. Ну, с Кордиантом мы уже все поняли.

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