На днях в Сети появился первый видеоролик, на котором запечатлён рестайлинговый флагманский корейский кроссовер в камуфляже. На нём уже можно разглядеть некоторые особенности внешнего вида, поэтому мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

Самый большой кроссовер компании был представлен осенью 2018 года, он стал серийной версией Telluride Concept, продемонстрированного в январе 2016 года на Международном автосалоне в Детройте. подходит время для планового рестайлинга, и несколько дней назад был замечен первый тестовый экземпляр, скрытый под толстым слоем камуфляжа. Спереди сквозь него пока проглядываются лишь новые фары, особенностью которых станут пара вытянутых вертикальных элементов. Также наверняка обновится решётка радиатора, чтобы кроссовер больше соответствовал актуальному стилю компании, и передний бампер.

Сбоку существенных изменений не ожидается, а вот сзади сквозь маскировку проглядывается новый задний бампер, точнее встроенные в него элементы светотехники новой формы. Фонари также немного изменятся, хотя они сохранят стиль графики с парой вертикальных светодиодных полосок. Само собой, рестайлинговый флагманский кроссовер получит новые эмблемы бренда.

Telluride производится в США, которые и являются на сегодняшний день единственным рынком для большого кроссовера. Кстати, в 2020 году он получил титул Всемирного автомобиля года (WCOTY). Кроссовер оснащается единственным мотором – бензиновым 291-сильным 3.8 V6 Lambda II в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Базовые версии переднеприводные, в то время как более дорогие имеют полноприводную трансмиссию Dynamax.

Премьера новинки ожидается в течение ближайшего года.

Нынешний Kia Telluride 1 / 3 Нынешний Kia Telluride 2 / 3 Нынешний Kia Telluride 3 / 3

Сегодня в России Kia Telluride официально не представлен, роль же флагманского кроссовера выполняет Mohave, существенно обновившийся в позапрошлом году. Он тоже предлагается с единственным вариантом двигателя, только на этот раз куда более подходящим для нашего рынка – 6-цилиндровым дизельным 3.0 CRDi мощностью 249 л.с. и 549 Нм крутящего момента. Начальная комплектация Luxe оценивается в 3 809 900 рублей, а самая дорогая Premium – в 4 229 900 руб. Mohave комплектуется 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Напомним, недавно был официально представлен Kia Sportage нового поколения.