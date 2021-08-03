Обновлённый Lexus ES выходит на российский рынок: «в базе» вместо 6АКП теперь вариатор

«Четырехдверке» слегка подправили внешность, внутри метаморфозы тоже незначительные, хотя и заметнее. Как и прежде, в России модель доступна в трех модификациях.

Бизнес-седан Lexus ES актуального поколения, созданный на той же платформе GA-K, что и нынешняя Toyota Camry, дебютировал в 2018-м, рестайлинговую версию представили минувшей весной. А теперь российский офис марки объявил цены и комплектации, дилеры уже принимают предварительные заказы, старт «живых» продаж ожидается осенью.

Внешне премиальный «японец» изменился мало: подретушированы ходовые огни, у радиаторной решетки иной рисунок (при этом у версии F Sport решетка и вовсе прежняя), расширена палитра цветов кузова, вдобавок у дисков новый дизайн (они все так же 17-, 18- или 19-дюймовые). Фары теперь с системой адаптивного управления дальним светом BladeScan Type AHS с двумя вращающимися зеркальными пластинами, благодаря чему пучок света концентрируется «только в нужном месте в нужное время». Корму реформы не затронули.

Обновленный Lexus ES 1 / 4 Обновленный Lexus ES 2 / 4 Обновленный Lexus ES 3 / 4 Обновленный Lexus ES 4 / 4

Главная обновка в салоне – тачскрин мультимедийной системы, который подвинули ближе к водителю (дисплей установлен под углом), хотя сенсорную панель на центральном тоннеле сохранили. Центральные дефлекторы обдува перенесли чуть ниже.



Также доработали подвеску: откалиброваны амортизаторы (в Lexus заявили, что за счет этого уменьшены вертикальные вибрации), увеличена жесткость распорок задней подвески. Плюс улучшена адаптивная регулируемая подвеска (AVS) у исполнения F Sport.

Обновленный Lexus ES 1 / 3 Обновленный Lexus ES 2 / 3 Обновленный Lexus ES 3 / 3

В России седан Lexus все так же доступен в версиях ES 200, ES 250 и ES 350. Базовая «четырехдверка» следом за родственной Camry обрела новый бензиновый мотор 2.0 c увеличенной степенью сжатия, системой изменения фаз газораспределения и комбинированным впрыском. Мощность по сравнению с предыдущим двухлитровым «атмосферником» не изменилась – 150 л.с. Любопытно, что и максимальный крутящий момент в брошюре нашего рестайлингового ES указан прежний (192 Нм), тогда как у посвежевшей Toyota Camry он вырос (206 Нм). Этот двигатель сочетается с вариатором Direct Shift CVT, который пришел на замену классическому шестиступенчатому «автомату».



Обновленный Lexus ES

У остальных исполнений моторы менять не стали: Lexus ES 250 оснащается «атмосферником» 2.5 (200 л.с., 243 Нм), а под капотом ES 350 установлен V6 3.5 (250 л.с., 356 Нм), оба работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Полный привод по-прежнему является прерогативой американского Lexus ES, у нас седан бывает только переднеприводным.



Цены обновленного Lexus ES:

ES 200 – от 3 312 000 рублей

ES 250 – от 3 650 000 рублей

ES 350 – от 5 008 000 рублей

В списке оборудования самого дешевого ES значатся: светодиодная оптика, кнопка запуска мотора, десять подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, системы помощи при выезде с парковки задним ходом и мониторинга «слепых» зон, круиз-контроль, люк с электроприводом и мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином. В «средних» комплектациях появляются мультимедиа с экраном на 12,3 дюйма, обогрев рулевого колеса и беспроводная зарядка для смартфона.

Обновленный Lexus ES F Sport

Наконец, у дорогих Lexus ES есть трехзонный «климат», панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, подогрев всех кресел, а также комплекс Lexus Safety System+ (круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущей машины и автоматическим снижением скорости в поворотах, системы распознавания дорожных знаков, удержания в полосе, предотвращения столкновения с боковым/разделительным ограждением на шоссе или пешеходом на проезжей части с функцией автоматического торможения).



В России прежний Lexus ES минувший год закончил в «минусе»: реализовано 1513 экземпляров, что на 17% меньше, чем в 2020-м.

