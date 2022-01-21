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Обновлённый Mercedes-Benz GLE Coupe: первые изображения

21.01.2022 719 0 1

Немецкая компания готовит рестайлинговую версию своего купеобразного кроссовера, и на этой неделе появились свежие шпионские фотографии будущей новики. Как будет выглядеть автомобиль?

 

GLE Coupe впервые появился в модельной гамме немецкого бренда в 2015 году. Он стал серийной версией концепта Coupe SUV, продемонстрированного в апреле 2014 года на Международном автосалоне в Пекине, а также купеобразной модификацией рестайлингового ML, который получил имя GLE. На конвейере кросс-купе первой генерации (С292) продержалось всего 4 года, уступив в 2019 году место второй генерации с индексом С167. Подходит время для планового обновления, и на дорогах уже замечены тестовые образцы купеобразного кроссовера с частично закамуфлированными передней и задней частями. Что скрывается под плёнкой?

Рендер обновлённого GLE Coupe

Судя по шпионским фотографиям, фары сохранят свою форму, однако получат новую начинку. Графика светодиодных огней пока не видна, но мы предполагаем, что её сделают в стиле других новинок компании. Также наверняка изменится передний бампер, на рендере изображён вариант с иным оформлением нижней части и декоративных вставок по бокам. Сбоку никаких изменений не ожидается, сзади же появятся новые фонари. Их графика пока также скрыта под маскировочной плёнкой, а на рендере представлен один из возможных вариантов оформления. Рестайлинг должен затронуть и задний бампер, мы изобразили кроссовер с изменённым оформлением патрубков выхлопной системы.

Рендер обновлённого GLE Coupe

Модель GLE Coupe построена на модульной платформе MHA (Modular High Architecture), которую также используют кроссоверы GLE и GLS. Передняя подвеска двухрычажная, задняя – многорычажная, при этом есть возможность установить пневматическую подвеску Airmatic или гидропневматическую E-Active Body Control. Паркетник оснащается широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов, которые наверняка достанутся и рестайлинговой версии.

Премьера новинки может состояться уже в этом году.

Нынешний Mercedes-Benz GLE Coupe
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Нынешний Mercedes-Benz GLE Coupe
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Нынешний Mercedes-Benz GLE Coupe
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Сегодня в России самый доступный GLE Coupe оценивается в 7 710 000 рублей (350 d, 249 л.с.). Более мощный 330-сильный дизельный вариант с индексом 400 d обойдётся ровно на миллион дороже, и столько же стоит начальная бензиновая модификация 450 мощностью 367 л.с. Ещё есть 435-сильная версия 53 AMG, минимальная стоимость которой составляет 9 470 000 рублей, а на вершине гаммы – 612-сильный 63 S AMG за 13 100 000 руб.

Между тем, на прошлой неделе стало известно о том, что компания Mercedes-Benz может отказаться от выпуска универсалов.

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