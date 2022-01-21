GLE Coupe впервые появился в модельной гамме немецкого бренда в 2015 году. Он стал серийной версией концепта Coupe SUV, продемонстрированного в апреле 2014 года на Международном автосалоне в Пекине, а также купеобразной модификацией рестайлингового ML, который получил имя GLE. На конвейере кросс-купе первой генерации (С292) продержалось всего 4 года, уступив в 2019 году место второй генерации с индексом С167. Подходит время для планового обновления, и на дорогах уже замечены тестовые образцы купеобразного кроссовера с частично закамуфлированными передней и задней частями. Что скрывается под плёнкой?
Судя по шпионским фотографиям, фары сохранят свою форму, однако получат новую начинку. Графика светодиодных огней пока не видна, но мы предполагаем, что её сделают в стиле других новинок компании. Также наверняка изменится передний бампер, на рендере изображён вариант с иным оформлением нижней части и декоративных вставок по бокам. Сбоку никаких изменений не ожидается, сзади же появятся новые фонари. Их графика пока также скрыта под маскировочной плёнкой, а на рендере представлен один из возможных вариантов оформления. Рестайлинг должен затронуть и задний бампер, мы изобразили кроссовер с изменённым оформлением патрубков выхлопной системы.
Модель GLE Coupe построена на модульной платформе MHA (Modular High Architecture), которую также используют кроссоверы GLE и GLS. Передняя подвеска двухрычажная, задняя – многорычажная, при этом есть возможность установить пневматическую подвеску Airmatic или гидропневматическую E-Active Body Control. Паркетник оснащается широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов, которые наверняка достанутся и рестайлинговой версии.
Премьера новинки может состояться уже в этом году.
Сегодня в России самый доступный GLE Coupe оценивается в 7 710 000 рублей (350 d, 249 л.с.). Более мощный 330-сильный дизельный вариант с индексом 400 d обойдётся ровно на миллион дороже, и столько же стоит начальная бензиновая модификация 450 мощностью 367 л.с. Ещё есть 435-сильная версия 53 AMG, минимальная стоимость которой составляет 9 470 000 рублей, а на вершине гаммы – 612-сильный 63 S AMG за 13 100 000 руб.
Между тем, на прошлой неделе стало известно о том, что компания Mercedes-Benz может отказаться от выпуска универсалов.
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