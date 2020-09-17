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Обновлённый Mitsubishi Eclipse Cross на первых фото и видео: «приглаженный» дизайн и гибрид

17.09.2020 205 0 0

Внешний облик компактного паркетника японской марки обновили в стиле шоу-кара трехлетней давности. В продажу посвежевшая модель, вероятно, поступит в конце этого – начале следующего года.

 

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross дебютировал в 2017-м. Провальной модель не назовешь, но до основных конкурентов ей все же далеко. Например, в Европе, по данным CarSalesBase, в минувшем году паркетник Mitsubishi обрел 27 110 владельцев, тогда как Nissan Qashqai там разошелся тиражом в более чем 218 000 экземпляров. А в Штатах в 2019-м продано около 19 600 единиц Eclipse Cross против 131 000 штук Subaru Crosstrek, он же XV (результаты Nissan Rouge Sport – местного Кашкая – неизвестны, ведь в США они плюсуются к Rogue/X-Trail). Плановый рестайлинг должен помочь привлечь новых клиентов к паркетнику Mitsu. 

Пресс-релиз марки сопровождает только один тизер, однако на японском сайте у посвежевшей модели уже появилась собственная страница – там картинок больше, даже есть видео с замаскированными тестовыми образцами. Так вот, судя по тизерам, внешне Eclipse Cross изменился довольно существенно.

Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
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Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
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Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
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Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
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Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
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Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
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По официальной версии Mitsubishi, облик рестайлингового кросса выполнен по мотивам электрического концепта e-Evolution, также представленного три года назад. Видимо, мысли о прототипе должны навевать расположенные сверху светодиодные ДХО с вертикальными секциями и новые задние фонари. Кстати, именно на корме самые кардинальные перемены – паркетник лишился разделенного надвое светящейся полоской заднего стекла, теперь у него обычная багажная дверь. Внутри же ждем обещанную ранее новую мультимедийную систему.

Еще рестайлинг превратил Eclipse Cross в подзаряжаемый гибрид, и эта вторая подобная модель в гамме марки, первенец – Outlander PHEV. Подробностей об установке младшего паркетника компания пока не раскрыла. Напомним, Mitsubishi Outlander PHEV оснащен бензиновым мотором 2.4, двумя электродвигателями (по одному на каждой из осей) и батареей емкостью 13,8 кВт*ч. В гамму дореформенного Eclipse Cross (в зависимости от рынка) входят бензиновые «турбочетверка» 1.5 и «атмосферник» 2.0, а также дизель 2.2. Привод – передний или полный.

Mitsubishi обещает вывести обновленный кроссовер на рынок «до конца 2020 финансового года». Учитывая то, что он длится с 1 апреля 2020-го по 31 марта 2021-го, можно предположить, что полноценную премьеру проведут в конце этого – начале следующего года.

Дореформенный Mitsubishi Eclipse Cross и концепт Mitsubushi e-Evolution
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Дореформенный Mitsubishi Eclipse Cross и концепт Mitsubushi e-Evolution
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Дореформенный Mitsubishi Eclipse Cross и концепт Mitsubushi e-Evolution
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Дореформенный Mitsubishi Eclipse Cross и концепт Mitsubushi e-Evolution
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Дореформенный Mitsubishi Eclipse Cross и концепт Mitsubushi e-Evolution
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До России рестайлинговый Eclipse Cross, скорее всего, тоже доберется, хотя вряд ли к нам привезут гибрид. А вот Европа под вопросом. Дело в том, что, согласно своей новой стратегии развития, Mitsubishi отказалась от поставок новинок на «старосветский» рынок – то есть после завершения жизненного цикла нынешних моделей компания фактически уйдет из Европы (в приоритете для нее теперь Юго-Восточная Азия, но в работе марки в РФ пока ничего не меняется). Впрочем, преобразившийся Eclipse Cross туда еще может успеть, ведь модернизация была запланирована уже давно.

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