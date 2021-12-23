Обновлённый паркетник Hyundai «начального уровня» попался шпионам

Маленький паркетник Hyundai Venue дебютировал в 2019 году, его продают в Корее, Индии, Австралии, Северной Америке и на Филиппинах. Эта модель открывает кросс-линейку марки, исключение – домашний рынок, ведь недавно там появилась еще более доступная и компактная «пятидверка» Casper. Особо Venue полюбился индийцам: в прошлом году там было реализовано свыше 82 000 автомобилей. Но вот на родине марки и в Штатах спрос невелик – 17 726 и 19 125 единиц соответственно. Там подстегнуть интерес к модели может рестайлинг: на корейских дорогах уже неоднократно ловили замаскированные тестовые образцы, а свежее фото опубликовано в Твиттере издания Autospy.

Кросс получит новые задние фонари – вытянутые вместо квадратных, с дополнительными секциями, заплывающими на багажную дверь. Еще заменят задний бампер. Что же касается передней части, то, судя по предыдущим снимкам, Venue также достанется иная радиаторная решетка. Двухъярусную головную оптику сохранят.



В салон рестайлингового паркетника заглянуть пока не удалось. При этом некоторые зарубежные СМИ прочат модели новую мультимедийную систему с увеличившимся в размерах сенсорным экраном. У дореформенного кросса дисплей максимум на 8 дюймов. Ну и еще могут поменять материалы отделки.

Дореформенный Hyundai Venue для Кореи. Длина – 4040 мм, колесная база – 2520 мм. В остальных странах кросс в целом выглядит так же, но в Индии он компактнее (3995 и 2500 мм соответственно) 1 / 3 Дореформенный Hyundai Venue для Кореи. Длина – 4040 мм, колесная база – 2520 мм. В остальных странах кросс в целом выглядит так же, но в Индии он компактнее (3995 и 2500 мм соответственно) 2 / 3 Дореформенный Hyundai Venue для Кореи. Длина – 4040 мм, колесная база – 2520 мм. В остальных странах кросс в целом выглядит так же, но в Индии он компактнее (3995 и 2500 мм соответственно) 3 / 3

Техника, скорее всего, прежняя. В Корее актуальный Hyundai Venue доступен с безальтернативным бензиновым «атмосферником» 1.6 мощностью 123 л.с., в США у модели аналогичный мотор. Индийцам же кроссовер предлагается с тремя двигателями на выбор: это бензиновые атмосферная «четверка» 1.2 (83 л.с.) и «турботройка» 1.0 T-GDI (120 л.с.), плюс дизель 1.5 CRDI (100 л.с.). Но привод в любом случае только передний.



Дореформенный Hyundai Venue для Кореи 1 / 2 Дореформенный Hyundai Venue для Кореи 2 / 2

Официальную премьеру обновленный Hyundai Venue справит в следующем году. В России модель не представлена, выводить ее на наш рынок компания не планирует. Европейцы Venue тоже не получат – в Старом Свете титул самого доступного кроссовера марки носит Bayon (до РФ опять же не доберется).

