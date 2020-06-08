Обновлённый Seat Ateca: другая внешность, иная моторная гамма. Премьера через неделю

Компания Seat представила свой кроссовер Ateca в рамках Женевского автосалона в 2015 году, выпускается автомобиль с 2016-го. Испанский SUV чувствует себя на рынке довольно уверенно: по итогам прошлого года европейские дилеры сумели реализовать 90 291 шт., что на 26% больше, чем в 2018-ом. Сейчас компания работает над обновлением модели: рестайлинговый компактный кросс дебютирует через неделю, 15 июня 2020-го. Анонсировать скорую премьеру в Seat решили с помощью видеотизера.



В пятисекундном ролике запечатлена корма новинки. Судя по видео, у обновлённого кроссовера будут изменённые фонари, которые получат динамические поворотники, иное оформление нижней части заднего бампера, а также другое написание названия модели: теперь у Ateca, как и у Seat Leon нового поколения, оно выполнено «рукописным» шрифтом. Предполагается, что переднюю часть обновят за счёт иного бампера, рельефного капота и более крупной решётки радиатора с другим узором.

На фото: актуальная версия Seat Ateca

В Seat cалон обновлённого кроссовера пока не показали, но пообещали иной дизайн, подключённый (к интернету) пользовательский интерфейс, а также «повышенный уровень безопасности и комфорта». Вероятно, Ateca получит иное программное обеспечение для мультимедийной системы, которую могут лишить большинства имеющихся физических кнопок в пользу сенсорных, а также цифровую приборную панель (как у Seat Tarraco, диагональю 10,25 дюйма).



Список оснащения, скорее всего, пополнится за счёт тех функций, которые получил «четвёртый» Leon. Речь идёт о системах контроля дистанции спереди, удержания автомобиля в полосе движения, адаптивном круиз-контроле, мониторинге слепых зон и слежении за уровнем внимания водителя.



Официальной информации о «начинке» рестайлингового Seat Ateca почти нет. В компании отметили только, что моторную гамму обновят, а эффективность и производительность двигателей будет выше. Актуальный паркетник оснащается бензиновыми 1,0- и 1,5-литровыми моторами TSI с отдачей 115 и 150 л.с. соответственно, они комплектуются только «механикой». Двухлитровый 190-сильный TSI идёт в паре с семиступенчатым «автоматом» DSG с двумя сцеплениями. Также в гамме имеется дизель TDI объёмом 2,0 литра с отдачей 150 л.с., ему положены обе коробки. Привод – передний и полный (система 4Drive).



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Не исключено, что моторная гамма обновлённому Ateca тоже достанется от нового Leon. Так, в гамму может войти так называемый «мягкий гибрид» eTSI: установка включает в себя бензиновый двигатель, 48-вольтовый стартер-генератор и литий-ионную батарею небольшой ёмкости. Здесь электромотор помогает бензиновому в первые секунды разгона и запускает мотор в ходе работы системы старт-стоп. Отметим, у Leon также есть версия гибрида, подзаряжаемого от розетки eHybrid (совокупная отдача – 204 л.с.), но, скорее всего, у «посвежевшего» паркетника такой модификации не будет.

Цены обновлённого Seat Ateca пока не раскрываются. Минимальный ценник актуального кроссовера на европейском рынке составляет 22 490 евро (эквивалентно 1,74 млн рублей по текущему курсу). Вслед за «обычным» SUV обновится и «заряженный» кросс Cupra Ateca, его стоимость сейчас начинается с отметки 44 140 евро (3,41 млн рублей).

