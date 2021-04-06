Обновлённый Skoda Kodiaq в преддверии премьеры показался на видео

Среднеразмерный кроссовер Skoda дебютировал в 2016 году: модель, которая стала серийной версией концепта VisionS, была представлена в рамках Парижского автосалона. На европейском рынке с момента старта продаж лучшим годом для Kodiaq стал 2019-ый: тогда дилеры сумели реализовать 88 516 экземпляров (+38,3%), а в «ушедшем в минус» из-за пандемии коронавируса 2020-ом результат модели снизился до 69 516 единиц (-21,5%). Теперь в чешской компании подготовили рестайлинговую версию.



Новинка будет представлена совсем скоро, 13 апреля, а пока что компания продолжает интриговать официальными изображениями и, вот теперь, новым видеотизером. Передняя часть «посвежевшего» Kodiaq ощутимо изменилась: автомобиль получил шестигранную радиаторную решётку, пересмотренный бампер с более крупным воздухозаборником и алюминиевой вставкой, а также двухэтажную головную оптику иной формы: верхние фары стали более узкими. Корму обновили за счёт других задних фонарей и бампера. Профиль украсили колёсные диски нового дизайна.



Об изменениях в салоне «посвежевшего» Kodiaq в чешской компании пока не сообщают. Актуальный кроссовер предлагается как в версии на пятерых, так и в варианте на семерых седоков. Вероятно, модель получит в список оснащения более новую мультимедийную систему и расширенный комплекс систем безопасности.

Также, по-прежнему пока нет сведений о моторной гамме рестайлинговой модели. По предварительным данным, обновлённый Skoda Kodiaq получит 2,0-литровый мотор TDI Evo, разработанный Volkswagen (чешский бренд принадлежит немецкому концерну). Помимо этого, ожидается появление подключаемого гибрида. Не исключено, что в линейке будет присутствовать и RS-версия кроссовера с бензиновым 2,0-литровым турбомотором TSI с отдачей в 240 л.с.



В линейке двигателей актуального Kodiaq, представленного на российском рынке, есть бензиновые и дизельный моторы. В числе первых версии объёмом 1,4 литра (125 и 150 л.с.) и 2,0 литра (180 л.с.). Дизель же только один – его объём сос﻿тавляет 2,0 литра, а мощность – 150 л.с. Привод может быть передним или полным. В пару к двигателям идут шестискоростная механическая коробка передач, шестиступенчатый «автомат» DSG, а также 7DSG (в зависимости от версии).



Отметим, на нашем рынке Skoda Kodiaq пользуется довольно высоким спросом: модель довольно часто бывает в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в РФ (в том числе и в марте 2021-го). По итогам «ковидного» 2020-го дилеры реализовали 20 578 экземпляров Kodiaq, что почти на 18% меньше, чем годом ранее. За первый квартал текущего года клиенты купили 5216 шт. (-9%).

Напомним, в конце прошлого года в сети опубликовали видео с закамуфлированным тестовым образцом обновлённого Skoda Kodiaq. Но основе этого ролика наш дизайнер создал свой вариант того, как будет выглядеть кроссовер чешской марки после рестайлинга.

