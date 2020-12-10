Рестайлинг ×

Рестайлинговый Skoda Kodiaq: первые изображения

10.12.2020 419 0 0

Позавчера в Сети появилось шпионское видео обновлённого Kodiaq в камуфляже во время дорожных испытаний, на котором видны некоторые детали будущей новинки. Мы представили, как будет выглядеть рестайлинговый кроссовер.

 

Первый среднеразмерный кроссовер чешского бренда был представлен в 2016 году на Парижском автосалоне, он стал серийной версией концепта VisionS, показанного в марте того же года в Женеве. Таким образом, модель на конвейере уже 4 года, и сейчас самое время для планового рестайлинга. Два дня назад было опубликовано видео с закамуфлированным тестовым образцом, благодаря которому можно разглядеть характер изменений обновлённой модели. Первое, что бросается в глаза – новая вертикально расположенная решётка радиатора в стиле Октавии последнего поколения. Ещё одним существенным изменением во внешности станут фары: на видеоролике можно заметить ломаную линию дневных светодиодных огней, скорее всего, сами фары получат новую форму. Нижняя пара элементов передней оптики, которая также изменится по форме, переместится выше, практически вплотную к основным блокам фар.  

Сбоку не ожидается заметных перемен, а вот сзади рестайлинговый Kodiaq можно будет распознать по узкому хромированному молдингу через всю корму, как у обновлённого Superb. Фонари также наверняка обновятся, в них появятся динамические указатели поворотов. Круглая эмблема уступит место буквенному обозначению модели, подобно другим новинкам компании. Также мы изобразили кроссовер с декоративным молдингом на заднем бампере, имитирующем патрубки выхлопной системы – аналогичную деталь получил рестайлинговый Superb.

Моторная гамма, скорее всего, останется прежней, при этом можно рассчитывать на появление гибридных модификаций. Нынешний же кроссовер располагает широким выбором двигателей, базовым из них в России является бензиновый 125-сильный 1.4 TSI. Также есть пара 2-литровых моторов – бензиновый и дизельный.

Премьера новинки может состояться в ближайшие месяцы.

Нынешний Skoda Kodiaq
1 / 3
Нынешний Skoda Kodiaq
2 / 3
Нынешний Skoda Kodiaq
3 / 3

Сегодня в России самый доступный Kodiaq оценивается в 1 634 000 рублей (1.4 TSI MT, 125 л.с., передний привод). 150-сильная версия с полным приводом и роботизированной коробкой DSG обойдётся минимум в 2 009 000 руб. Дизельный кроссовер с двухлитровым мотором той же мощности, «роботом» и полным приводом можно приобрести за 2 250 000 рублей. Самая же дорогая модификация – 180-сильная 2.0 TSI DSG 4x4 минимум за 2 316 000 рублей, а в самой дорогой комплектации Laurin&Klement цена вырастет до 3 415 000 рублей.

Напомним, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Skoda Kodiaq.      

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг Skoda Skoda Kodiaq

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Как работает тормозной диск и чем он лучше барабана: разбираемся вместе с Ferodo Злые языки людей недалеких или просто медлительных быстро окрестили «тормозами». И, надо сказать, очень зря. Не только с точки зрения этики, но с точки зрения техники: тормоз – штука сложная... 265 0 0 10.12.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Новее – значит лучше: гид по покупке Mazda CX-7 Сказать, что Mazda не выпускала кроссоверы до CX-7, было бы лукавством: годы сотрудничества с Ford подарили японцам полноприводники вроде Trubute и Navajo. Однако в двухтысячные, когда тяга... 835 0 0 10.12.2020
Статьи / Авто с пробегом Volkswagen Tiguan I с пробегом: DSG или гидромеханика? TSI или TDI? Из первой части обзора подержанного Тигуана мы уже выяснили, что хотя качество окраски оставляет желать лучшего, гнилых экземпляров пока нет – большинство владельцев ещё ухаживают за машин... 2491 0 0 09.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 169860 10 99 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 60031 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 49345 8 58 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings