Позавчера в Сети появилось шпионское видео обновлённого Kodiaq в камуфляже во время дорожных испытаний, на котором видны некоторые детали будущей новинки. Мы представили, как будет выглядеть рестайлинговый кроссовер.

Первый среднеразмерный кроссовер чешского бренда был представлен в 2016 году на Парижском автосалоне, он стал серийной версией концепта VisionS, показанного в марте того же года в Женеве. Таким образом, модель на конвейере уже 4 года, и сейчас самое время для планового рестайлинга. Два дня назад было опубликовано видео с закамуфлированным тестовым образцом, благодаря которому можно разглядеть характер изменений обновлённой модели. Первое, что бросается в глаза – новая вертикально расположенная решётка радиатора в стиле Октавии последнего поколения. Ещё одним существенным изменением во внешности станут фары: на видеоролике можно заметить ломаную линию дневных светодиодных огней, скорее всего, сами фары получат новую форму. Нижняя пара элементов передней оптики, которая также изменится по форме, переместится выше, практически вплотную к основным блокам фар.

Сбоку не ожидается заметных перемен, а вот сзади рестайлинговый Kodiaq можно будет распознать по узкому хромированному молдингу через всю корму, как у обновлённого Superb. Фонари также наверняка обновятся, в них появятся динамические указатели поворотов. Круглая эмблема уступит место буквенному обозначению модели, подобно другим новинкам компании. Также мы изобразили кроссовер с декоративным молдингом на заднем бампере, имитирующем патрубки выхлопной системы – аналогичную деталь получил рестайлинговый Superb.

Моторная гамма, скорее всего, останется прежней, при этом можно рассчитывать на появление гибридных модификаций. Нынешний же кроссовер располагает широким выбором двигателей, базовым из них в России является бензиновый 125-сильный 1.4 TSI. Также есть пара 2-литровых моторов – бензиновый и дизельный.

Премьера новинки может состояться в ближайшие месяцы.

Нынешний Skoda Kodiaq 1 / 3 Нынешний Skoda Kodiaq 2 / 3 Нынешний Skoda Kodiaq 3 / 3

Сегодня в России самый доступный Kodiaq оценивается в 1 634 000 рублей (1.4 TSI MT, 125 л.с., передний привод). 150-сильная версия с полным приводом и роботизированной коробкой DSG обойдётся минимум в 2 009 000 руб. Дизельный кроссовер с двухлитровым мотором той же мощности, «роботом» и полным приводом можно приобрести за 2 250 000 рублей. Самая же дорогая модификация – 180-сильная 2.0 TSI DSG 4x4 минимум за 2 316 000 рублей, а в самой дорогой комплектации Laurin&Klement цена вырастет до 3 415 000 рублей.

Напомним, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Skoda Kodiaq.