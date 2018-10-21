На днях в Сети впервые был засвечен рестайлинговый Q7, проходящий испытания. Под его камуфляжем уже можно кое-что разглядеть, поэтому мы в редакции «Колёса.ру» решили представить, каким он получится.

Audi Q7 второго поколения производится с 2015 года. Скоро пойдёт уже четвёртый год выпуска, а это середина производственного цикла, в связи с чем кроссовер готовится к обновлению. Судя по шпионским фотоснимкам, автомобиль заметно изменится спереди за счёт новой решётки радиатора в стиле флагманского Q8, при этом по сравнению с ним в нижней части решётки будет два угла вместо четырёх. Появится новый передний бампер, а также обновлённая светотехника – она может получить графику светодиодных элементов в стиле всё того же Q8, а сама форма фар станет чуть иной за счёт ломаной нижней грани. При этом капот и передние крылья изменения, скорее всего, не затронут.

Что же касается задней части, то пока на закамуфлированных прототипах существенных изменений не видно. Однако можно предположить, что здесь появятся новые фонари – мы изобразили вариант, сделанный в стилистике уже упомянутого выше кросс-купе Audi Q8.

Сегодня в России кроссовер Audi Q7 предлагается с тремя вариантами двигателей, самый доступный из них бензиновый 2.0 TFSI (252 л.с.) оценивается в 3 900 000 рублей. Кроссовер с 3-литровым 249-сильным дизелем можно приобрести за 4 435 000 рублей. Самой же мощной является 333-сильная бензиновая модификация 3.0 TFSI – от 4 610 000 руб.

Напомним, недавно мы опубликовали первый обзор нового компактного кроссовера Audi Q3. Кроме того, на днях Audi запатентовала новую эмблему.