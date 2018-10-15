Исторически четыре кольца символизируют компании Audi, Horch, Wanderer и DKW, в 1932 году вошедшие в состав концерна Auto Union AG. До наших дней дожила только Audi, но колечки остались, хотя в 90-х фирма и придумала им альтернативу в виде красного овала с белыми буквами внутри (сегодня такая эмблема больше не используется).

В августе прошлого года Audi ввела новое, довольно путанное обозначение своих моделей двумя цифрами, указывающими на условный уровень мощности. Объяснили это желанием уйти от цифр рабочего объема ДВС, который в свете повальной унификации и гибридизации, лишь косвенно влияет на потребительский характеристики автомобилей.

В сентябре стало известно о том, что Audi планирует реанимировать марку Horch в виде лакшери-суббренда, под которым будут предлагаться наиболее роскошные и мощные исполнения флагманского седана A8.

И вот теперь интернет-ресурс QuattroWorld, созданный канадскими любителями автомобилей Audi, узнал о том, что немецкая фирма запатентовала в США и Германии два новых варианта своей эмблемы: в одном у колечек полностью отсутствуют центральные перемычки, в другом – центральная перемычка осталась, но две соседние отсутствуют.

Зачем Audi понадобились новые эмблемы, пока точно неизвестно. Возможно, пустые поля, освобожденные перемычками, позволят разместить внутри эмблемы надпись Audi или Horch, либо и ту и другую одновременно. Оригинальная эмблема Horch по современным меркам выглядит слишком громоздко, поэтому в Audi, вероятно, и ищут более органичные способы ее интеграции.

Наши канадские коллеги также предположили, что новые эмблемы – это попытка подчеркнуть переход Audi на новый уровень технологий, а именно связь автомобилей Audi между собой и с дорожной инфраструктурой в свете наступающей эпохи автономного вождения. Отсутствие перемычек как бы фиксирует неразрывность колец, и если сейчас в эмблеме четко видны четыре элемента, то в обновленном – два либо один. При этом в обоих случаях эмблема остается на 100% узнаваемой и идентифицируется, как Audi.

В глобальном масштабе Audi пока что проигрывает конкурентную борьбу маркам BMW и Mercedes-Benz (в 2017 году продано 1,8 млн, 2,0 млн и 2,5 млн автомобилей соответственно). Возможно, обновление эмблемы – это попытка перезапуска бренда, способ лишний раз обратить на него внимание целевой аудитории. С другой стороны, все фирмы регулярно «добпиливают» свои эмблемы и логотипы, вносят в них небольшие изменения, заметные только знатокам и преданным поклонником марки. Законы маркетинга требуют постоянных обновлений даже там, где они не требуются, так что, новые эмблемы на автомобилях Audi могут появится и просто так, без всякой идеи.