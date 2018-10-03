Обновления одних машин ждут зрители, других – покупатели. Первые генерируют эстетическое удовольствие, вторые излучают коммерческий успех. Audi Q3 – явно из вторых: здесь много характерных фирменных черт, но глазу зацепиться практически не за что. Но несмотря на это, и даже на то, что с новым поколением некоторые преимущества остались под вопросом, за ее будущее не приходится волноваться.

Некоторые автопроизводители взращивают своих «малышей» по образу и подобию старших моделей. Другие напротив, придают им дерзкие и смелые черты. В Audi пошли третьим путем: закинули Q3 в один стилистический котел со своей технологической новинкой – электрическим кроссовером e-tron. В результате получился маленький кроссовер с замашками большого: самой яркой чертой внешности стали даже не фары и не здоровенная решетка радиатора в фирменном восьмиугольном стиле с продольными ребрами, а гипертрофированные обводы колесных арок, явно претендующие на лавры Bentley Bentayga.

Впрочем, небольшой реальный прирост здесь действительно есть: переезд Q3 на платформу MQB с древней PQ35, которая формально роднила кроссовер аж с пятым Golf, принес дополнительные 77 миллиметров колесной базы и 97 мм общей длины. А вот новых технических решений, напротив, не так много – в общих чертах все практически так же, как и было. Моторы – турбированные, трансмиссия – полноприводная, подвески – Макферсон спереди и многорычажка сзади. Заднюю подвеску слегка переработали, изменив схему расположения стабилизатора поперечной устойчивости, но в целом это все та же четырехрычажная конструкция.

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В рассказе о вариантах коробок передач новинки упомянули лишь два варианта: шестиступенчатую механику и преселективный семиступенчатый робот – очевидно, «мокрый» DQ500, который ставится на Tiguan. А вот классический гидромеханический автомат Aisin TF-60SN, похоже, исключили из списка не случайно – впрочем, для нас эта потеря не очень актуальна, поскольку автомобили с этой коробкой предлагались на рынке Северной Америки.

Как и внешность, интерьер новой Q3 – подтверждение тезиса о том, что кроссовер серьезно переориентировали. Раньше именно Q3 был «младшеньким», тем, кто открывал кроссоверную линейку и старался угодить всем – и молодым, и пожилым, и тем, кто покупал первую машину, и тем, кто впервые пересаживался в премиум… Сегодня эту роль у него перенял Q2 – а Q3 стал серьезнее. И это не просто логические выводы, а подтвержденный факт – об этом журналистам рассказывал Маттиас Финк, работавший над дизайном нового поколения.





Покупатели первого Q3 повзрослели – но и сам Q3 тоже возмужал. Пока Q2 играет роль «молодого», в разработке дизайна нового Q3 мы сместили баланс, так что теперь он больше похож на SUV. На что был похож Q3 раньше по мнению господина Финка, любопытно, но уже неважно. Главное, что новый автомобиль – не чета прежнему, простому и округлому. Граней здесь, конечно, не так много, как у Skoda, но вживую количество мелких и не очень стилевых штрихов ощутимо бросается в глаза. Причем упомянутые выше колесные арки не постеснялись дополнить еще и повторяющим обводы ребром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram На сложных щах: новый Audi Q3 удивил избытком деталей оформления. Но оранжевый цвет ему явно к лицу! #audiq3 #audifans #audilover #audigram #audi_official #audiclub #audilove #audination Публикация от Колёса.ру (@kolesaru) 2 Окт 2018 в 8:20 PDT

Зато интерьер, несмотря на весь свой хай-тековый лоск, вполне дружелюбный. Здесь дизайнеры не побоялись смешения фактур и дополнили пластики еще и тканевыми вставками на передней панели – а еще они заодно оживляют своим цветом общие ощущения. Жаль только, что глянца здесь многовато: панель слева от руля так и вовсе целиком выполнили «зеркальной», и кнопки посреди этой площадки непременно будут притягивать не только пальцы, но и их отпечатки на окружающей поверхности.

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С функциональной точки зрения хай-тек принес как хорошие новости, так и двоякие мысли. Ко второму отнесем полный отказ от аналоговых приборов: в Audi решили, что со стрелочками и кружочками покончено, и установили уже в базе дисплей на 10,25 дюйма с возможностью увеличения диагонали за доплату до 12,3 дюйма. Причем, как и в новой «трешке» BMW, это больше, чем у тачскрина мультимедийки на передней панели: тот насчитывает лишь от 8,8 до 10,1 дюйма. А вот с привычным джойстиком системы MMI покончено – теперь общение с системой происходит исключительно через экран. Ну и ладно – зато «виртуальный кокпит» гораздо информативнее, а отклики на касание не вызывают сомнений в профпригодности железа и софта.

На втором ряду произошла маленькая революция: если раньше второй ряд, в отличие от соплатформенного Тигуана, был жестко закрепленным, чтобы сделать его ниже в угоду высокорослым седокам, то теперь его смогли «вернуть к жизни». Диапазон продольной регулировки – 150 миллиметров: правда, даже с учетом прироста колесной базы почти на 8 сантиметров переднее положение отдает приоритет багажу, а не ногам задних пассажиров. Зато объем багажника с учетом этого варьируется от 530 до 675 литров.

Описания вспомогательной электроники и систем безопасности оставим для полноценного тест-драйва – там же и выясним, насколько все это умное добро приспособлено к нашим разметкам. Пока же резюмируем: в новой Q3 – как бы ничего нового. Но если присмотреться…