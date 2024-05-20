Общественный Совет по развитию такси призывает власть и бизнес к диалогу

В сентябре прошлого года начали действовать новые нормы законодательства, направленные на обеление рынка такси и повышение безопасности перевозок. И сегодня мы видим, что все прошло не так гладко, как хотелось. Однозначно новый закон повлек череду проблем, которые отразились на кошельке пассажиров такси. В Общественном Совете по развитию такси подчеркивают, что предпосылок для снижения или сдерживания роста цен нет, происходит стремительное старение автопарка такси. Общественники призывают к диалогу и власть, и бизнес.

Сегодня перед перевозчиками стоит серьезная задача выживания, преодоления сложившихся барьеров, а также сохранения доступности такси для граждан. В Общественном Совете по развитию такси предлагают активизировать усилия всех заинтересованных сторон, включая автопроизводителей, регулирующие и государственные органы, для разработки и внедрения мер, способствующих улучшению ситуации в таксомоторной отрасли. С 30 по 31 мая 2024 года в Екатеринбурге состоится XI ежегодная конференция «Современное такси», на которой планируется обсудить и предложить решения для обозначенных проблем.

Ожидается, что к событию присоединятся более 700 участников: представители федеральных ведомств и бизнеса такси, ведущие эксперты отрасли, службы заказа такси, региональные органы исполнительной власти со всей России. Основными темами дискуссий станут проблемы, прямым образом влияющие на стоимость перевозок: контроль такси в регионах, обновление устаревающего парка такси, страхование, платформенная занятость и защита интересов водителей.

Новые правила – новые проблемы

После внедрения новых правил к старым проблемам добавились новые как для государственных органов, так и для перевозчиков. Продолжается рост стоимости страхования ОСАГО. На фоне повышения цен на новые автомобили снижается их качество, растут расходы на автозапчасти. Многие перевозчики вынуждены эксплуатировать старые машины дольше, что увеличивает риск аварий и снижает уровень комфорта.

Практически во всех регионах страны отмечается нехватка инфраструктуры для предрейсовых осмотров. Разногласия в применении новых законодательных норм государственными органами вызывают негатив и недоверие со стороны предпринимателей. Как следствие нарастающего числа проблем, возник кадровый дефицит среди водителей такси.

Новые законодательные инициативы о дополнительном страховании ОСГОП и локализации автомобилей такси являются серьезными предпосылками для роста цен на перевозки вызывают беспокойство в отрасли. При этом экономическое давление на отрасль происходит на фоне полного отсутствия целевой государственной поддержки таксопарков.

Партнёрский материал