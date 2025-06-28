Из всего семейства Жигулейседьмая модельстала особенной во всех смыслах. Новое оформление нижней части кузова с крупной хромированной решеткой радиатора, «богатый» салон с высокими креслами и массивной панелью приборов – всё это в начале восьмидесятых годов выглядело не только актуально, но и максимально престижно. Поэтому для многих автомобилистов тех лет «семёрка» навсегда стала самыми шикарными Жигулями всех времён и народов.
Даже выход восьмого семейства не смог сбить ВАЗ-2107 с пьедестала негласной табели о рангах: многие предпочитали проверенную временем заднеприводную классику в максимально нарядной «обёртке», а не прогрессивный переднеприводный хэтчбек. Сегодня мы будем проверять, что вы помните и знаете про советское «лакшери» под именем ВАЗ-2107.
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