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  • Седьмое чудо ВАЗа: тест на знание истории и особенностей ВАЗ-2107

Седьмое чудо ВАЗа: тест на знание истории и особенностей ВАЗ-2107

28.06.2025 140 0 0

Из всего семейства Жигулей седьмая модель стала особенной во всех смыслах. Новое оформление нижней части кузова с крупной хромированной решеткой радиатора, «богатый» салон с высокими креслами и массивной панелью приборов – всё это в начале восьмидесятых годов выглядело не только актуально, но и максимально престижно. Поэтому для многих автомобилистов тех лет «семёрка» навсегда стала самыми шикарными Жигулями всех времён и народов.

Даже выход восьмого семейства не смог сбить ВАЗ-2107 с пьедестала негласной табели о рангах: многие предпочитали проверенную временем заднеприводную классику в максимально нарядной «обёртке», а не прогрессивный переднеприводный хэтчбек. Сегодня мы будем проверять, что вы помните и знаете про советское «лакшери» под именем ВАЗ-2107.

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СССР история интересно тесты Lada
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