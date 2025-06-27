Другой кроссовер Chevrolet Captiva: анонсирована ещё одна версия

У сделанного на базе модели Wuling паркетника Captiva будет не только полноценная электрическая версия, но и вариант с гибридной установкой. При этом гибрид пока анонсирован только в одной стране.

Чисто бензиновый кроссовер Chevrolet, который сама марка считает Captiva второго поколения, дебютировал еще в 2018 году. Паркетник не является самостоятельной разработкой американцев – это «китаец» Baojun 530 (домашний рынок модель Baojun уже покинула). Весной года нынешнего компания Chevy анонсировала еще один, совсем другой кроссовер Captiva – электрокар с приставкой EV. За основу для «электрички» тоже взяли китайскую модель, но уже бренда Wuling: донором для Chevrolet Captiva EV стал Wuling Starlight S (он же Xingguang S). Причем у исходного «китайца» есть еще и подзаряжаемая гибридная версия. Так вот теперь объявлено о том, что вариант PHEV будет и у Каптивы на базе Starlight S. На данный момент гибрид заявлен только для Мексики, тогда как электрокар появится в странах Южной Америки. Также напомним, что бренды Baojun и Wuling входят в СП концернов General Motors и SAIC.

Chevrolet Captiva PHEV

В плане дизайна Captiva PHEV повторяет электроверсию. Если же сравнивать с Wuling Starlight S, то у модели Шеви иное оформление передка. Под крышкой капота имеется черная рельефная накладка, на которой разместили галстук-бабочку. Другим стал и бампер, а под блоками основных фар установили более крупные неокрашенные вставки. Интерьер такой же, как у «китайца», не считая, конечно, эмблемы на руле.

Chevrolet Captiva PHEV

Габариты электрифицированных Chevrolet Captiva все еще не раскрыты. Размеры Wuling Starlight S (не зависят от типа силовой установки): длина – 4745 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2800 мм.

Chevrolet Captiva PHEV 1 / 2 Chevrolet Captiva PHEV 2 / 2

В Мексике Chevrolet Captiva PHEV обещаны 18-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, виртуальная приборка диагональю 8,8 дюйма, мультимедиа с планшетом на 15,6 дюйма, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Chevrolet Captiva PHEV 1 / 3 Chevrolet Captiva PHEV 2 / 3 Chevrolet Captiva PHEV 3 / 3

Про технику пока сказано лишь то, что система включает бензиновый двигатель 1.5 и электромотор. Гибридный Wuling Starlight S имеет атмосферник 1.5 (106 л.с.), который работает только в режиме генератора, 204-сильный электродвигатель на передней оси и батарею емкостью 9,5 или 20,5 кВт*ч. О начинке электрической Captiva EV тоже еще не рассказали. Аналогичный паркетник Wuling оснащен тем же 204-сильным электромотором (также на передней оси) и батареей емкостью 60 кВт*ч.

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Полноценная презентация Chevrolet Captiva PHEV и Captiva EV состоится под конец года. Между тем американская марка готовится вывести на рынок еще один новый кроссовер, донором для которого стала модель Wuling. В той же Мексике и странах Ближнего Востока скоро стартует Chevrolet Groove второго поколения, он же Wuling Xingchi.