12 октября 2021 года завершился первый поток онлайн-курса «Директор по маркетингу автодилера» от автомобильной консалтинговой компании АвтоБосс. Вместе с генеральным партнером проекта – Авито Авто – АвтоБосс объявляет о старте второго потока и начале набора на третий поток обучения, заявки на который можно подать до 24 декабря 2021 года. Для прохождения обучения приглашаются руководители отделов маркетинга и директора по маркетингу, желающие получить новые практические знания и инструменты от ведущих экспертов автомобильного бизнеса страны.

Партнерский материал​

Автором курса и ведущим обучения является Иван Куц, эксперт в маркетинге автобизнеса. За три месяца обучения участники осваивают стратегии и планирование автобизнеса, учатся анализировать рынок и конкурентов, управлять организационной структурой персонала, выбирать оптимальную роль управления, инструменты контроля и вести работу с отклонениями. На курсе каждый участник выполняет домашние задания, учится работать в команде и решает практические кейсы вместе с наставниками – действующими директорами по маркетингу ведущих компаний автобизнеса: КЛЮЧАВТО, Fresh Auto, Рольф, Автомир, Авторитейл, Автохолдинг РРТ.



Анна Шеремет, Бренд-менеджер ГК «АвтоСпецЦентр», выпускник первого потока курса «Директор по маркетингу автодилера»:

«Рада, что мне посчастливилось попасть в 1-й поток и пройти такое обучение, которое по своей сути уникальное. Нигде на рынке нет аналогов тому, что я узнала здесь. Узкий сегмент самой профессии директор по маркетингу автодилера требует особых знаний и тонкостей работы, такому не научат в книгах. Сбалансированно подобранный материал, лайфхаки, новые и передовые технологии на рынке, рекомендации и опыт от тех, кто достиг статуса директора и работает сейчас в крупных дилерских центрах Москвы и области. Все тонкости и секреты маркетинга, управления персоналом департамента, рекламы можно увидеть, услышать в интересных и увлекательных лекциях. Закрепить материал возможно, выполняя домашние задания, которые сделаны как в индивидуальном, так и в групповом формате. Если вы хотите знать больше, идти выше и пробовать новое, если ваша цель расти и развиваться, то вам сюда, на курс! Спасибо всей команде АвтоБосса и Ивану Куцу, что смогли подготовить материал так интересно, ёмко и по существу вопроса, что обучение прошло не как каторга, а как игра. Только эта игра оставляет знания».

Отбор участников проводится на конкурсной основе на 30 мест. Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на сайте и выполнить тестовое задание. В случае успешного выполнения тестового задания на почту придет приглашение пройти бесплатное обучение. Для претендентов из России, не прошедших конкурс, а также для автомаркетологов из стран СНГ предусмотрены дополнительные места и опция платного обучения. Все занятия проходят онлайн, записи уроков доступны участникам курса на платформе проекта.

Анна Уткина, Директор по коммуникациям ГК «АВТОDOM», выпускник первого потока курса «Директор по маркетингу автодилера»:

Курс «Директор по маркетингу автодилера» – уже второй курс от АвтоБосс и Авито Авто, который я прохожу и который вызывает у меня только положительные эмоции. После завершения курса «Идеальный автомаркетолог» я просто не могла себе позволить не участвовать в следующем проекте. Курсы очень разные. «Идеальный автомаркетолог» дает больше практических инструментов, а «Директор по маркетингу автодилера» – это уже больше про стратегию и управленческие техники. Я бы сравнила его с некоторыми блоками из программы MBA, которую я сейчас заканчиваю в одном из ведущих ВУЗов. Некий «узкоспециализированный MINI-MBA для директоров по маркетингу в автобизнесе». От курса остались только положительные эмоции и я, конечно, очень благодарна АвтоБосс и Авито Авто за такой интересный, полезный и к тому же бесплатный проект. Безусловно, я рекомендовала курс своим коллегам – руководителям маркетинга АВТОDOM и АСЦ, и также советую пройти его всем, кто хочет развиваться в маркетинге автобизнеса».

Ольга Василенко, Руководитель отдела маркетинга АО «Интер Авто Тим», Санкт-Петербург, выпускник первого потока курса «Директор по маркетингу автодилера»:

«Директор по маркетингу автодилера» от АвтоБосс – отличный курс. Крупными мазками по основным направлениям деятельности директора по маркетингу с практическими заданиями, в результате выполнения которых у тебя появляются материалы для дальнейшей работы и ее усовершенствования. Воды мало, практики много. Понравился формат: возможность общения и взаимодействия с коллегами и лидерами рынка – перекрестное опыление в деле. По моему мнению, курс нужно проходить не только близким к маркетингу руководителям, но в целом руководителям, полезно будет всем».