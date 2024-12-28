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  • Очень дешёвый микровэн Wuling Zhiguang EV в японском стиле готовится к выходу на рынок

Очень дешёвый микровэн Wuling Zhiguang EV в японском стиле готовится к выходу на рынок

28.12.2024 70 0 0

Популярная в Китае бюджетная марка Wuling, принадлежащая совместному предприятию SAIC-GM-Wuling, продолжает играть на понижение и в ближайшее время выведет на рынок стильный и практичный электрический микровэн Zhiguang EV, начальная цена которого составит порядка 50 000 юаней (673 тысячи рублей в переводе по текущему курсу).

С января по ноябрь текущего года марка Wuling, по данным CAAM, продала в Китае 674 909 машин (+12,4% по сравнению с АППГ), её машины являются одними из самых дешёвых на рынке, при этом новинки приятно удивляют дизайном. Премьера микровэна Wuling Zhiguang EV состоялась в ноябре в рамках автосалона в Гуанчжоу, публика восторгалась его миловидным дизайном в стиле японских кей-каров и тщательно проработанным с точки зрения практичности салоном. Вчера пресс-служба SAIC-GM-Wuling опубликовала новую дозу фотографий этой модели.

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На самом деле Wuling Zhiguang EV крупнее, чем ограниченные законодательством японские кей-кары и ближе по размерам к таким машинам, как Kia Ray. Габаритная длина свежеиспечённого «китайца» — 3685 мм, ширина — 1530 мм, высота — 1765 мм, колёсная база — 2600 мм. Салон — 5-местный, объём багажника — 527 л, со сложенной спинкой заднего дивана он увеличивается до 1117 л.

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Феноменальная дешевизна Wuling Zhiguang EV объясняется его скудным оснащением. В салоне много голого металла, задний диван не имеет подголовников, стеклоподъёмники задних сдвижных дверей — «на вёслах», на передней панели нет мультимедийного экрана — его место занимает простенькая заводская радиола с USB-разъёмом. Тем не менее в оснащении есть водительская подушка безопасности и кондиционер.

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Главное достоинство Wuling Zhiguang EV — это практичность: в салоне есть 20 резьбовых отверстий М6 для крепления полок и прочих дополнительных аксессуаров. Например, к передней панели со стороны пассажира можно прикрутить обеденный столик с подстаканником и держателем для смартфона. Ещё два подстаканника есть по краям передней панели. При желании Wuling Zhiguang EV можно превратить в передвижную кофейню, мастерскую, пивной ларёк или домик рыбака с полноценным спальным местом.

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Впрочем, далеко на рыбалку на Wuling Zhiguang EV не уедешь: микровэн оснащён расположенным на задней оси электромотором скромной мощностью 30 кВт (41 л.с.) и может разогнаться лишь до 100 км/ч. Ёмкость батареи — всего 17,6 кВт·ч, запас хода на одной зарядке пока не объявлен, но ясно, что он вряд ли превысит 150 км. Впрочем, в будущем микровэну обещана в виде опции более ёмкая батарея. Снаряженная масса Wuling Zhiguang EV составляет 892 кг, допустимая полная масса — 1220 кг. Штатная размерность шин — 165/65 R 13.

Добавим, что микровэн Zhiguang EV относится к так называемой красной линейке Wuling и имеет красные эмблемы — эту линейку составляют рабочие лошадки без лишних претензий. Между тем в линейке Wuling с серебристыми эмблемами есть весьма солидные на вид модели — например, недавно вышедший на рынок бизнес-седан Wuling Starlight, при этом даже модели с серебристыми эмблемами являются одними из самых доступных на китайском рынке.

фургон Китай коммерческий транспорт электромобиль новинки Wuling
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