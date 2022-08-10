Вэн Kia Ray за 625 000 рублей похорошел, но сохранил скучный салон

О технике рестайлингового компакта компания еще не рассказала, но, скорее всего, он по-прежнему будет доступен с литровой «тройкой».

Модель Kia Ray производят и продают в Корее с 2011 года, она представляет собой микровэн (длина – 3595 мм), созданный на растянутой версии платформы тогдашнего хэтча Picanto. Одна из главных «фишек» вэна – сдвижная пассажирская дверь с правой стороны, тогда как слева – обычная распашная. Свой первый полноценный рестайлинг компакт пережил в 2017-м, и вот его снова модернизировали.

Обновленный Kia Ray 1 / 2 Обновленный Kia Ray 2 / 2

У Ray теперь другое «лицо»: фары вытянулись вверх, плюс у них новая диодная начинка, отдельных противотуманок больше нет (они встроены в блоки основной оптики), на новом же бампере появилась защитная накладка серебристого цвета. Кроме того, иной стала заглушка между фарами, из-за которой вполне себе «традиционный» микровэн часто путают с электрокаром. К слову, «зеленая» версия у модели действительно была, но такую модификацию давно сняли с производства. Нынешний рестайлинг также принес Kia Ray новые задний бампер и фонари, вдобавок спрятали ручку подъемной багажной двери. Итого, вэн стал выглядеть современнее.



Обновленный Kia Ray 1 / 2 Обновленный Kia Ray 2 / 2

А вот интерьер реформы почти не затронули, и он у Ray довольно скучный: внутри заменили лишь «приборку», ну и у кресел отныне полностью серая обивка. О новом оборудовании пока не слышно. Дореформенному компакту положены шесть подушек безопасности, подогрев сидений, автоматический кондиционер, системы автоторможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы.



Обновленный Kia Ray 1 / 2 Обновленный Kia Ray 2 / 2

Про мотор компания тоже еще не рассказала. Вероятно, техника у Kia Ray прежняя: дорестайлинговый вэн оснащен бензиновым трехцилиндровым «атмосферником» 1.0 MPI мощностью 76 л.с., который работает в паре с четырехступенчатым «автоматом». Привод только передний.



Обновленный Kia Ray выйдет на корейский рынок в начале сентября, цены не объявлены. Прежний вэн сегодня стоит от 13 550 000 вон, что эквивалентно примерно 625 000 рублей по текущему курсу. Посвежевшая модель вряд ли сильно подорожает.

Дореформенный Kia Ray 1 / 6 Дореформенный Kia Ray 2 / 6 Дореформенный Kia Ray 3 / 6 Дореформенный Kia Ray 4 / 6 Дореформенный Kia Ray 5 / 6 Дореформенный Kia Ray 6 / 6

Напомним, дореформенный Ray также бывает в виде двух- или одноместного фургона (от 13 050 000 вон или 602 000 рублей), эти модификации должны обновить позже.

