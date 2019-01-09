Очередной участок трассы М-4 «Дон» станет платным

Деньги за проезд с автомобилистов начнут взимать осенью 2021 года по завершению реконструкции участка.

Трасса М-4 «Дон» находится в доверительном управлении «Автодора». Госкомпания реконструирует её участки, а после позволяет автомобилистам проезжать по ним за определённую плату. С помощью этих денег ГК расплачивается с подрядчиками. Новый платный участок этой автодороги появится в Ростовской области, он пройдёт с 1 024 по 1 036 км.

На сайте госкомпании сегодня, 9 января 2019 года, появилось сообщение о том, что Наблюдательный совет «Автодора» одобрил будущую реконструкцию участка трассы М-4 «Дон». Исполнитель работ будет определён по итогам открытого конкурса. Цена договора составляет примерно 8,5 млрд рублей. В эту сумму входит не только собственно модернизация участка дороги, но также разработка рабочей документации и строительство временных зданий и сооружений.

«Автодор» планирует завершить реконструкцию участка к 30 сентября 2021 года. Затем этот участок дороги будет открыт для эксплуатации на платной основе. Сколько придётся платить за проезд по новому отрезку трассы, станет известно ближе к сдаче его в эксплуатацию. Напомним, максимальный тариф на сегодняшний день – 3 рубля за каждый километр.

Общая протяженность трассы М-4 «Дон» – 1 552 км. Из них 70% приходятся на дороги первой технической категории. У них четыре и более полос для движения, разделительная полоса, пересечения с другими дорогами, как правило, на разных уровнях. Сейчас в общей сложности плата взимается за проезд по 500 км М-4. Трасса проходит по маршруту: Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск.

Ранее Kolesa.ru рассказывал о том, что в Тульской области тоже планируется реконструкция новых участков трассы М-4 «Дон»: речь идёт о выравнивании дороги и строительстве транспортных развязок на отрезках с 211 по 218 км и с 222 по 225 км. Проект будет завершён к концу 2020 года. Расчётная скорость движения по завершению работ составит 120 км/ч.

Самым проблемным местом трассы М-4 является участок в Воронежской области (в районе Лосево и Павловска). Дорога здесь очень узкая, из-за чего нередко возникают многочасовые пробки. Особенно это ощущается в курортный сезон, когда многие автомобилисты едут к морю. В итоге «Автодор» принял решение перенаправить деньги с других проектов на реконструкцию этого участка.

Напомним, плату за проезд по участкам трассы М-4 «Дон» (на территории Ростовской области и Краснодарского края) будут взимать как минимум до 2109 года. В качестве альтернативы для бесплатного проезда предлагается автодорога Р-217 «Кавказ».