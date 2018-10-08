«Российские автомобильные дороги» определили исполнителя проекта по реконструкции двух участков автомобильной дороги М-4 «Дон» в Тульской области. Им стала компания «Трансстроймеханизация». Отметим, это далеко не первое сотрудничество дочки «Мостотреста» и госкомпании «Автодор». Более того, другие проекты ООО «Трансстроймеханизация» также были на этой платной трассе.

Так, в декабре 2016-го стало известно о том, что компания построит обход села Лосево и города Павловска на федеральной трассе М-4 «Дон» в Воронежской области (с 633 по 715 км). Годом позже, в декабре 2017 года, «Мостотрест» объявил о том, что входящее в группу ООО «Трансстроймеханизация» выполнит подготовительные работы на участке автодороги в Ростовской области – обход города Аксая (с 1 036 по 1 072 км). Помимо этого компания работает над другой платной трассой – М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и принимала участие в строительстве Крымского моста.

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Как сообщает «Автодор», компания в очередной раз победила в открытом конкурсе, соответствующее соглашение уже подписано сторонами. Цена контракта – 4,06 млрд. рублей (включая НДС). За эти деньги исполнитель обязан к концу 2020 года реконструировать расположенные в Тульской области участки автодороги М-4 «Дон», которые располагаются с 211 по 218 км и с 222 по 225 км.

Сейчас указанные участки нередко называют «американскими горками» или «холмами». Проблема в том, что у этой дороги резкие перепады высот, из-за которых пропускная способность и уровень безопасности снижаются. Подрядчику нужно будет выровнять профиль трассы на указанных участках.

Для того, чтобы сделать трассу ровной, исполнителю придётся провести немало земляных работ: дорожные рабочие будут вынимать грунт в тех местах, где дорога проходит высоко, а также делать насыпи в тех, где она трасса проходит ниже. В итоге пропускная способность должна увеличиться, так как водителям не надо будет снижать скорость для проезда по «американским горкам».

Помимо этого «Трансстроймеханизация» построит три транспортные развязки на платной трассе: на 215, 217 и 222 километрах. Расчётная скорость движения по новым участкам М-4 «Дон» после реконструкции составит 120 км/ч. На них будет по две полосы для движения в каждом направлении, разделительное ограждение и освещение.

Интенсивность движения по трассе М-4 увеличивается каждый год, особенно прирост заметен летом, так как по ней автотуристы едут к морским курортам. По этой причине «Автодор» решил использовать на этом участке щебёночно-мастичный асфальтобетон, так как он более прочный, а также обеспечивает лучшее сцепление шин с дорогой.