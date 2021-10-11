Очередной грузовик: модельную линейку Ford может пополнить ещё один пикап

Продажи автомобилей бренда Ford на домашнем рынке в течение последних пяти лет постепенно снижаются. Самым заметным стал спад по итогам «ковидного» 2020 года: дилеры реализовали в США 1 929 298 автомобилей, что почти на 16% меньше, чем годом ранее. В текущем году у бренда пока по-прежнему «минус»: за первые девять месяцев клиенты купили 1 321 653 экземпляра, что на 7% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.



На фото: Ford Maverick

Напомним, компания продолжает реализацию своей стратегии, постепенно избавляя модельный ряд от «легковушек» – седанов и хэтчбеков, вместо них фокусируясь на кроссоверах, внедорожниках, а также пикапах. Так, в отставку отправились в том числе Fiesta, Focus, Fusion, а в списке относительно недавних новинок значатся рамный внедорожник Bronco, кроссовер Bronco Sport и компактный пикап Maverick.

Грузовичок был представлен в начале минувшего лета. В его основу легла платформа С2, знакомая по Ford Focus. Напомним, расстояние между осями у компактного пикапа составляет 3076 мм, а длина – 5072 мм (для сравнения, у среднеразмерного Ford Ranger этот габарит больше, он равен 5354 мм). У Ford Maverick дорожный просвет варьируется в диапазоне от 210 до 218 мм (в зависимости от версии), а допустимая масса буксируемого прицепа – от 907 до 1814 кг. Грузоподъёмность грузовика составляет 680 кг, внутренняя длина кузова – 1382 мм.



Как оказалось, Ford сейчас думает о разработке очередной новинки: её роль может исполнить пикап, который по габаритам окажется меньше чем компактный пикап Maverick. Об этом сообщает издание Muscle Cars and Trucks со ссылкой на операционного директора компании Хау Тай-Тана. Предполагается, что такой автомобиль будет предназначен для рынков стран Южной Америки и Южной Африки.

Представитель компании не стал рассказывать о будущем автомобиле подробнее. Он лишь остановился ещё раз на гибридной «начинке», которой оснащается Ford Maverick, отметив, что она позволит клиентам экономить немало денег. Не исключено, что новый маленький пикап бренда тоже будет двигаться за счёт гибридной силовой установки.



У гибридной системы Maverick нет возможности заряжаться от внешнего источника. Такие автомобили могут быть только переднеприводными. В основе установки находится работающий по циклу Аткинсона бензиновый «атмосферник» объёмом 2,5 литра с отдачей в 164 л.с. (максимальный крутящий момент – 210 Нм). Он работает в тандеме с 128-сильным электромотором (235 Нм), в состав системы также входят батарея и электромеханический вариатор. Совокупная мощность равна 194 л.с.

Производство Ford Maverick стартовало в летом 2021-го, а первые пикапы поступили к дилерам марки в конце сентября. В общей сложности на модель собрали свыше 100 тыс. предзаказов. Отметим, на сегодняшний день бестселлером бренда остаётся Ford F-150. Правда, пока у полноразмерного грузовика сохраняется «минус»: за первые восемь месяцев 2021-го американцы купили 471 667 шт., что почти на 8% меньше, чем за январь-август прошлого года.

