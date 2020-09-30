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  • Очередной отзыв пикапов Mercedes-Benz X-Class в РФ: может заклинить руль

Очередной отзыв пикапов Mercedes-Benz X-Class в РФ: может заклинить руль

30.09.2020 13 0 0

Под отзыв попали 1055 пикапов Mercedes-Benz X-Class, то есть почти все из официально проданных в России – производитель признал модель неудачной и прекратил её производство.

 

О завершении рыночной карьеры X-класса было объявлено в начале этого года, но пикап до сих пор не исчез с российского потребительского Mercedes-Benz – видимо, дилеры никак не могут продать оставшиеся на складах экземпляры. Что до уже проданных машин, то на них Daimler регулярно обнаруживает какие-нибудь неисправности и объявляет отзывные кампании. В августе таких было две: одна – из-за опечатки в инструкции по эксплуатации, вторая – из-за немотивированного срабатывания системы автоматического аварийного торможения (AEB).

Теперь же обнаружена другая проблема: негерметичность в области подсоединения гидравлического трубопровода к рулевому механизму. Из-за этой негерметичности жидкость постепенно уходит из усилителя, руль становится тяжелее, водителю приходится прикладывать к нему слишком большое усилие (особенно на малых скоростях), что плохо сказывается на скорости реакции и может привести к аварийной ситуации.

На всех пикапах из группы риска (список их VIN-номеров можно скачать здесь) механики авторизованных сервисных центров Mercedes-Benz проверят резьбовое соединение гидравлического трубопровода на предмет течи, при необходимости обеспечат требуемый момент затяжки и дольют требуемое количество жидкости в усилитель.

Россия отзывы отзывные кампании Mercedes-Benz Mercedes-Benz X-Class

 

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