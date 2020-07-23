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Очередной скандал: компания Tesla обвинила Rivian в краже коммерческой тайны

23.07.2020 129 0 0

В иске говорится о том, что руководство стартапа нанимало на работу бывших сотрудников Tesla.

 

Американская компания Tesla, занимающаяся выпуском электромобилей, была основана в 2003 году. Илон Маск изначально являлся соучредителем фирмы, сейчас он занимает пост генерального директора. Первый электрокар марки – Tesla Roadster – был представлен ещё в 2006 году. Сейчас в линейке числятся Model S, Model 3, Model X и Model Y. В дальнейшем модельный ряд пополнится пикапом Cybertruck.

На фото: прототип Tesla Cybertruck
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На фото: прототип Tesla Cybertruck
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На фото: прототип Tesla Cybertruck
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В свою очередь компания Rivian была основана в 2009 году, а в 2017-ом стало известно о том, что фирма планирует выпустить электрический внедорожник R1S и пикап R1T на одной платформе. Их премьера состоялась в конце 2018 года, а выпуск намечен на 2021-ый. Американский стартап Rivian Automotive владеет бывшим заводом Mitsubishi Motors, который расположен в городе Нормал (штат Иллинойс), также имеется площадка в Калифорнии. 

В ожидании серийного запуска электромобилей R1S и R1T компании Rivian скучать не придётся: как сообщает агентство Bloomberg, Tesla подала на неё иск в суд, документ опубликован в базе суда округа Санта-Клара (штат Калифорния, США). Сторона обвинения отмечает, что Rivian наняла на работу бывших сотрудников Tesla, и предполагает, что те раскрыли конкуренту коммерческую тайну предыдущего работодателя.

На фото: Rivian R1S
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На фото: Rivian R1S
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На фото: Rivian R1S
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В иске говорится о том, что представители Rivian спрашивали их о конкретных разработках Tesla. Это расценивается как попытка «похитить информацию, представляющую коммерческую тайну». По сведениям Tesla, четверо бывших работников компании при увольнении забрали с собой некие конфиденциальные данные компании, ещё как минимум двое бывших сотрудников находятся под подозрением – эти шестеро сейчас работают в Rivian. При этом, в общей сложности около 70 сотрудников пришли в стартап напрямую из Tesla, однако в состав руководства никто из них не вошёл.

Представители Rivian уже успели отреагировать на обвинения: в компании подчеркнули, что «восхищаются» Tesla, как лидером в сфере строительства электромобилей, и отвергли все претензии, перечисленные в иске, назвав их необоснованными, а также «противоречащими культуре, этике и корпоративной политике Rivian».

На фото: Rivian R1T
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На фото: Rivian R1T
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На фото: Rivian R1T
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Адвокаты, отстаивающие интересы Tesla, предлагают провести суд присяжных. Истцы намерены добиться возвращения тех конфиденциальных материалов, которые якобы «утекли» из Tesla в Rivian. Помимо этого, компания рассчитывает на получение денежной выплаты в качестве компенсации. Предполагается, что её размер определит суд.

Отметим, это уже не первый судебный иск от Tesla: ранее она уже обвиняла своих бывших сотрудников в передаче коммерческих тайн китайскому производителю электрокаров Xpeng Motors (в конце прошлого года мы рассказывали о её «зелёном» седане P7), а также компании Zoox Inc, базирующейся в Кремниевой долине (занимается разработкой беспилотного транспорта).

США авторынок бизнес Tesla Rivian

 

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