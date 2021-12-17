Очередной Tremor: у Ford Maverick может появиться новая версия для бездорожья

Ford недавно возродил название Maverick. Это имя ранее принадлежало кроссоверу, который компания выпускала в период с 2000-го по 2007 год (эта модель продавалась ещё и как Escape). Помимо этого, ранее так именовались другие автомобили: в 70-ых годах это были компактные седаны и купе, в 80-ых и 90-ых – «клоны» моделей Nissan Patrol и Terrano II. А в 2021 году Форд решил отдать название новому компактному пикапу: премьера прошла минувшим летом. В продажу на домашнем рынке грузовичок пока не поступил.



На фото: Ford Maverick

Напомним, Maverick с несущим кузовом является самой крупной моделью, в основе которой лежит модульная легковая «тележка» С2. Колёсная база у пикапа равна 3076 мм, а длина – 5072 мм. Дорожный просвет у модели варьируется в диапазоне до 210 до 218 мм (в зависимости от модификации). Внутренняя длина кузова составляет 1382 мм, грузоподъёмность – 680 кг а допустимая масса буксируемого прицепа – 907 кг (опционально доступен пакет 4K Tow Package, который увеличивает показатель до 1814 кг).



Несмотря на то, что «обычный» Ford Maverick ещё не поступил в продажу, ему уже прочат появление новых версий. В частности, речь идёт о том, что у модели может появиться вариант, адаптированный под движение «по бездорожью». Вероятно, он получит приставку Tremor к названию. Об этом сообщает издание Carbuzz, ссылаясь на то, что американская компания подала заявку на регистрацию соответствующего товарного знака, правда, она нашлась в патентном ведомстве в Чили. Пока что вероятность появления такой версии в линейке модели – 50/50, ведь далеко не всё, что производители оставляют за собой, в итоге идёт в серию.



На фото: салон Ford Maverick

Однако шанс всё-таки есть, если учесть, что у некоторых других нынешних моделей Ford есть версии Tremor. К примеру, соответствующий вариант имеется в линейке актуального полноразмерного пикапа F-150. В гамме американского бестселлера оффроуд-версия занимает место между «обычным» исполнением FX4 и экстремальным грузовиком с прибавкой Raptor.



Помимо декора, такой пикап отличается иными настройками шасси, усиленными пружинами и амортизаторами (это повлияло на величину дорожного просвета и на ход подвески), ещё у грузовика улучшена плавность хода при движении на невысокой скорости. Ford F-150 Tremor получил бампер с буксировочными крюками, защиту днища, а также 18-дюймовые колёсные диски и внедорожные 33-дюймовые шины.



В случае, если варианту Maverick Tremor всё-таки дадут «зелёный свет», модель, вероятно, останется с прежней «начинкой». Как Kolesa.ru сообщал ранее, базовый вариант модели оснастили гибридной силовой установкой, у которой нет возможности подзарядки от внешнего источника (только передний привод). В его основу лёг 164-сильный бензиновый «атмосферник» объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме со 128-сильным электромотором на постоянных магнитах, электромеханическим вариатором и батареей. Совокупная отдача системы составляет 194 л.с.

Ещё в гамме Ford Maverick имеется 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost мощностью 253 л.с. (375 Нм), которая идёт в комплекте с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Эта версия по умолчанию предлагается с передним приводом, однако за доплату доступен полный привод. На домашнем рынке покупка пикапа обойдётся не менее, чем в 19 995 долларов (эквивалентно примерно 1,47 млн рублей по текущему курсу).

