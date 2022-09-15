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«Максимум» является официальным дилером следующих брендов:
- Volkswagen;
- KIA;
- Mitsubishi;
- Hyundai;
- Audi;
- Chery;
- Haval.
Если кому-то нужны автомобили с пробегом в CПБ, можно сразу обращаться в «Максимум». В рамках компании работают три крупных автоцентра, а обслуживание проходит в соответствии с регламентом.
Преимущества приобретения автомобиля с пробегом в компании «Максимум»
Большой опыт работы и положительные отзывы клиентов. Компания работает почти 20 лет – следовательно, у нее есть определенная репутация и доверие со стороны людей. Здесь трудятся только опытные сотрудники, а также предоставляется отличный сервис, включающий также кредитование и страховку.
- Широкий ассортимент. Для удобства клиента используются различные критерии поиска: марка автомобиля, год выпуска, трансмиссия и прочее.
- Обмен старой машины на новую или продажа автомобиля совершенно безопасны. Составляется договор, а оплата проводится сразу же – то есть, в день обращения. При желании клиент может воспользоваться иными способами оплаты – например, безналичным перечислением, банковской картой или покупкой в кредит.
- Все автомобили, которые продаются или подлежат обмену, обязательно проверяются мастерами на исправность, а также проходят специальную подготовку.
- Любые риски отсутствуют: компания надежная и проверенная.
- Перед сделкой можно получить бесплатную консультацию специалиста. Менеджер компании ответит на все вопросы.
Проводимые работы
- системы впуска;
- ремонт подвески и тормозной системы;
- ремонт электрических систем автомобиля;
- ремонт трансмиссии;
- ремонт системы охлаждения и двигателя;
- ремонт топливной системы;
- общая диагностика автомобиля, в процессе которой устанавливается его техническое состояние.
Клиентам компании предоставляются комфортные условия: бесплатный Интернет, отдых за чашкой кофе, а для детей есть специальная детская комната. Сотрудники фирмы не только исправно выполняют свои непосредственные обязанности (продажа, покупка и обмен авто), но и заботятся о клиентах.
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