Volkswagen;

KIA;

Mitsubishi;

Hyundai;

Audi;

Chery;

Haval.

Если кому-то нужны автомобили с пробегом в CПБ, можно сразу обращаться в «Максимум». В рамках компании работают три крупных автоцентра, а обслуживание проходит в соответствии с регламентом.

Преимущества приобретения автомобиля с пробегом в компании «Максимум»

Большой опыт работы и положительные отзывы клиентов. Компания работает почти 20 лет – следовательно, у нее есть определенная репутация и доверие со стороны людей. Здесь трудятся только опытные сотрудники, а также предоставляется отличный сервис, включающий также кредитование и страховку.

Широкий ассортимент. Для удобства клиента используются различные критерии поиска: марка автомобиля, год выпуска, трансмиссия и прочее. Обмен старой машины на новую или продажа автомобиля совершенно безопасны. Составляется договор, а оплата проводится сразу же – то есть, в день обращения. При желании клиент может воспользоваться иными способами оплаты – например, безналичным перечислением, банковской картой или покупкой в кредит. Все автомобили, которые продаются или подлежат обмену, обязательно проверяются мастерами на исправность, а также проходят специальную подготовку. Любые риски отсутствуют: компания надежная и проверенная. Перед сделкой можно получить бесплатную консультацию специалиста. Менеджер компании ответит на все вопросы.

Проводимые работы

системы впуска;

ремонт подвески и тормозной системы;

ремонт электрических систем автомобиля;

ремонт трансмиссии;

ремонт системы охлаждения и двигателя;

ремонт топливной системы;

общая диагностика автомобиля, в процессе которой устанавливается его техническое состояние.

Клиентам компании предоставляются комфортные условия: бесплатный Интернет, отдых за чашкой кофе, а для детей есть специальная детская комната. Сотрудники фирмы не только исправно выполняют свои непосредственные обязанности (продажа, покупка и обмен авто), но и заботятся о клиентах.