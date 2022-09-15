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  • Официальный дилер «Максимум» предлагает огромный выбор новых и подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге

Официальный дилер «Максимум» предлагает огромный выбор новых и подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге

15.09.2022 68 0 1

Автохолдинг «Максимум» (город Санкт-Петербург) – одна из ведущих компаний, занимающихся продажами автомобилей с пробегом. В автохолдинге можно легко и быстро продать машину, купить ее или обменять старую на новую. Большой ассортимент предлагаемых товаров, сотни авто самых разных марок

 

Реклама. www.maximum-auto.ru

«Максимум» является официальным дилером следующих брендов:

  • Volkswagen;
  • KIA;
  • Mitsubishi;
  • Hyundai;
  • Audi;
  • Chery;
  • Haval.

Если кому-то нужны автомобили с пробегом в CПБ, можно сразу обращаться в «Максимум». В рамках компании работают три крупных автоцентра, а обслуживание проходит в соответствии с регламентом.

Преимущества приобретения автомобиля с пробегом в компании «Максимум»

Большой опыт работы и положительные отзывы клиентов. Компания работает почти 20 лет – следовательно, у нее есть определенная репутация и доверие со стороны людей. Здесь трудятся только опытные сотрудники, а также предоставляется отличный сервис, включающий также кредитование и страховку.

  1. Широкий ассортимент. Для удобства клиента используются различные критерии поиска: марка автомобиля, год выпуска, трансмиссия и прочее.
  2. Обмен старой машины на новую или продажа автомобиля совершенно безопасны. Составляется договор, а оплата проводится сразу же – то есть, в день обращения. При желании клиент может воспользоваться иными способами оплаты – например, безналичным перечислением, банковской картой или покупкой в кредит.
  3. Все автомобили, которые продаются или подлежат обмену, обязательно проверяются мастерами на исправность, а также проходят специальную подготовку.
  4. Любые риски отсутствуют: компания надежная и проверенная.
  5. Перед сделкой можно получить бесплатную консультацию специалиста. Менеджер компании ответит на все вопросы.

Проводимые работы

  • системы впуска;
  • ремонт подвески и тормозной системы;
  • ремонт электрических систем автомобиля;
  • ремонт трансмиссии;
  • ремонт системы охлаждения и двигателя;
  • ремонт топливной системы;
  • общая диагностика автомобиля, в процессе которой устанавливается его техническое состояние.

Клиентам компании предоставляются комфортные условия: бесплатный Интернет, отдых за чашкой кофе, а для детей есть специальная детская комната. Сотрудники фирмы не только исправно выполняют свои непосредственные обязанности (продажа, покупка и обмен авто), но и заботятся о клиентах.

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