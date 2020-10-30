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  • Оформить ДТП в России станет проще: электронные извещения начинают принимать по всей стране

Оформить ДТП в России станет проще: электронные извещения начинают принимать по всей стране

30.10.2020 33 0 0

Таким образом можно решить вопрос только с «мелкой» аварией, где пострадали лишь автомобили, нет получивших травмы и погибших.

 

Упрощённая схема оформления документов в связи с «несерьёзным» ДТП уже в ближайшее воскресение, 1 ноября, будет распространяться на всю страну. Чтобы получить возможность оформить электронное извещение, у всех водителей-участников дорожного инцидента должен быть аккаунт на портале госуслуг. Кроме того, как минимум одному из них потребуется установленное на смартфоне мобильное приложение «Помощник ОСАГО».

Изначально этот проект стартовал как эксперимент: в электронном формате уже давно принимаются документы по тем авариям, которые произошли в столице России, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Татарстане.

Отметим, в рамках эксперимента электронное извещение могло быть оформлено только в том случае, если все участники ДТП являлись физическими лицами. Теперь, с 1 ноября правила распространяются не только на все регионы РФ, но и на случаи, когда автомобиль-участник происшествия зарегистрирован на юрлицо.

Также электронное извещение сейчас можно оформить и в том случае, если между участниками аварии имеются разногласия по поводу либо обстоятельств произошедшего (то есть они не пришли к единому мнению о том, кто виновен в случившемся), либо касательно характера и перечня видимых повреждений автомобилей.

По закону, упрощенная схема оформления ДТП, то есть по европротоколу (без вызова сотрудника ГИБДД) возможна, если в нём повреждения получили только два автомобиля, оба водителя имеют действующие полисы «автогражданки», нет пострадавших и ущерба третьим лицам (к примеру, повреждения муниципального имущества). 

При этом действующие ли полисы у участников ДТП, станет ясно почти сразу, ведь пользователь во время заполнения документов в «Помощнике ОСАГО» должен будет ввести серию и номер страховки второго участника (после этого пройдёт автоматическая проверка по информационной системе АИС ОСАГО).

Сюда же нужно отправить данные о поврежденных элементах конструкции обоих автомобилей. Затем пользователю даётся выбор варианта оформления ДТП – с фотофиксацией или без. Первый даст право потерпевшей стороне на получение выплаты от страховой в пределах максимального лимита – 400 тыс. рублей за причинение вреда имуществу. Если водитель решит отказаться от фотосъёмки повреждений, то максимальное возмещение не превысит 100 тыс. рублей.

Отметим, не больше 100 тыс. рублей получит клиент и в том случае, если у участников имеются разногласия и они указали на это в специальной графе, заполняя электронное извещения о ДТП. Так что если по примерным подсчётам восстановительный ремонт обойдётся дороже, в таких случаях лучше вызвать сотрудника ГИБДД.

Бумажные извещения после оформления электронного везти в страховую не надо. Второму участнику заполненная форма придёт в личный кабинет на портале госуслуг. Подписанный двумя сторонами электронный документ уходит в базу Российского союза автостраховщиков (РСА), а в мобильном приложении появляется уведомление о присвоении делу уникального номера. В страховую в итоге придётся съездить только пострадавшей стороне – для осмотра повреждений ТС.

Россия авто и общество законы ДТП

 

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