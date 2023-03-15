OMODA C5 покорил сердца россиян: в чём его секрет?

Кроссовер OMODA C5, который не так давно начал продаваться в России, уже успел полюбиться большой части населения страны. Раскрываем секрет популярности молодого бренда.

В первую очередь бросается в глаза необычный дизайн OMODA C5. Компактный корпус кроссовера имеет плавные аэродинамичные линии. Главным акцентом экстерьера стала безрамочная решётка радиатора Star Diamond, имитирующая россыпь кристаллов. А спортивный скос «парящей» крыши, анимированные сигналы поворота и цветовые акценты на кузове и дисках очень стильно дополнили дизайн кроссовера.

В интерьере автомобиля царит всё та же футуристичная атмосфера, всё выглядит современно и роскошно. Салон оснащён двумя сдвоенными экранами высокого разрешения по 10.25", беспроводной умной зарядкой, видеорегистратором и USB-портом. Акустика Sony радует прекрасным чистым звучанием любимых треков, а высокое шумоподавление позволяет абстрагироваться от посторонних звуков извне. Вы также оцените атмосферную многоцветовую подсветку салона, которая подстраивается под вашу музыку и стиль езды и создаёт особое настроение!

Среди технических характеристик стоит отметить модульную платформу T1X, ставшую основой для OMODA C5. Автомобиль снабдили 1,5-литровым двигателем ACTECO мощностью 147 л.с. и турбокомпрессором Honeywell. Кроссовер достаточно экономичен, расход топлива на каждые 100 километров пути составляет в загородном режиме 5,8 литра, в смешанном режиме – 7,1 литра и в городском – 9,5 литров. Вариаторная коробка передач CVT25 способствует плавному и комфортному ходу. А богатый функционал умных систем автомобиля поможет вам всегда держать дорожную ситуацию под контролем и обеспечит высокую безопасность.

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