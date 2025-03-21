Omoda и Jaecoo провели вечер любви к автомобилям для ключевых клиентов

В прошедшую субботу, 15 марта, прошло мероприятие для ключевых клиентов брендов Omoda и Jaecoo. Вечер был посвящен теме любви к брендам и автомобилям. Еще одной важной частью программы стал закрытый показ будущего флагмана марки Omoda – Omoda C7.

Гости мероприятия имели возможность лично познакомиться с новым Omoda C7, оценить его дизайн и интерьер, открыть для себя флагман модельного ряда Jaecoo – Jaecoo J8, поучаствовать в создании арт-объекта, научиться китайской каллиграфии и выиграть памятные призы.

В рамках вечера Omoda и Jaecoo также был анонсирован скорый запуск расширенной реферальной программы для ключевых клиентов брендов. Программа будет запущена 21 марта 2025 года. Чтобы стать участником, необходимо быть ключевым клиентом Omoda и Jaecoo – то есть настоящим поклонником брендов, который помогает в их развитии и активно участвует в их жизни, предлагает идеи для сотрудничества, делится своим опытом владения и поездок на автомобилях бренда в социальных сетях.

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Открыл событие директор брендов Omoda и Jaecoo в России Владимир Стоякин. Он выразил благодарность всем присутствующим за участие в жизни брендов, подчеркнул особенную стилистику вечера и вручил награды самым инициативным клиентам.

По итогам 2024 года были награждены 5 ключевых клиентов за самое активное взаимодействие с брендами Omoda и Jaecoo. Для всех участников сообществ Omoda и Jaecoo была запущена прямая трансляция в официальных соцсетях с возможностью задать вопросы экспертам O&J в прямом эфире.