OMODA S5 GT: обзор спортивной новинки и её особенностей

Едва на рынок вышел седан OMODA S5 – и вот мы уже видим следующую новинку, которая называется S5 GT. Этот автомобиль позиционируется не как одна из версий первого седана, а как самостоятельная модель. И после этого текста вы поймете почему, ведь разница между OMODA S5 и S5 GT действительно ощутимая.

Начнем с внешности. Новые фары, капот, решетка радиатора и масса других особенностей сразу же бросаются в глаза. Стиля добавляют облегченные колесные диски диаметром 17″, оранжевые тормозные суппорты и отсутствие хрома в оформлении экстерьера. Таким образом дизайнеры хотели намекнуть на спортивный нрав автомобиля, и у них это получилось.

Внутри всё тоже основательно переработано. Вместо приборной панели и экрана мультимедийной системы здесь большой сдвоенный дисплей высокого качества, а третий сенсорный дисплей поменьше отвечает за управление климатической установкой. Сиденья получили дополнительную боковую поддержку, а еще они оснащены электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Всё это уже есть в базовой комплектации, как и люк, двухзонный климат-контроль, яркие контрастные вставки и масса других премиальных опций.

Под капотом OMODA S5 GT расположился турбомотор 1,6, выдающий 150 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет “робот” DCT7 с двумя сцеплениями. Такая комбинация позволяет седану разгоняться до 100 км/ч всего за 7,5 с (против 9,7 с у стандартного S5). И, конечно, поработав над динамикой, нельзя было не уделить внимание и ходовой: на S5 установлены более жесткие пружины, новые амортизаторы и усиленная тормозная система c двухпоршневыми суппортами спереди.

Доступна новинка с двух комплектациях – Neo и Ultra. Вторая дополнительно включает камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор и расширенный набор умных помощников. Стартовая цена составляет 2 539 900 рублей. Ознакомиться с новинкой вы можете у официального дилера OMODA КЛЮЧАВТО Краснодар.

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