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  • Онлайн-магазин ДонШина: доставка заказа в день оформления и отправка по России за 24 часа

Онлайн-магазин ДонШина: доставка заказа в день оформления и отправка по России за 24 часа

20.09.2022 29 0 0

Заказ автомобильных товаров через Интернет давно стал привычным для большинства автовладельцев. Ключевые критерии качества в онлайн-торговле тоже давно известны: это надежность продавца, удобство оплаты заказа и сроки обработки, отправки и доставки товара. Интернет-магазин ДонШина предлагает более 200 тысяч позиций товаров, доставку заказов по городу в день оформления и обработку онлайн-заказов с отправкой по России в течение 24 часов.

 

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Консервативные покупатели, привыкшие приобретать товары самостоятельно в магазине, обычно не хотят ждать, ведь именно ожидание – главная сложность онлайн-заказов. Именно для таких требовательных покупателей онлайн-магазин ДонШина предлагает доставку заказа по городу прямо в день его оформления. Максимальная оперативность доставки заказов – главное конкурентное преимущество компании, которое выделяет ее на фоне других онлайн-продавцов. Компания работает с 2008 года и стала одной из первых, кто предложил сочетание удобного онлайн-заказа и быстрой курьерской доставки.

Вторая сильная сторона онлайн-магазина ДонШина – быстрая обработка заказов из других городов. Заказы обрабатываются в тот же день, а отправляются уже на следующий – то есть, заказ будет отправлен в течение 24 часов. Отправка шин транспортной компанией возможна в любой город России, при этом стоимость доставки известна сразу.

Шина MICHELIN X-Ice Snow и Шина MICHELIN X-Ice North 4

В ассортименте магазина ДонШина более 200 тысяч наименований товаров: тысячи шин, десятки тысяч колесных дисков, а также мотошины, аккумуляторы, масла и автозапчасти. Компания предлагает шины любой ценовой категории и выбор из 90 производителей – от известных китайских брендов вроде Triangle, Sailun и Westlake до мировых грандов, таких как Michelin, Continental и Goodyear. На сайте можно подобрать летние, зимние нешипованные или шипованные шины и диски по параметрам или по модели автомобиля, а консультанты помогут тем, кто не может определиться с выбором или параметрами.

Следите за скидками и акциями: бесплатный шиномонтаж, рассрочка, подарочные сертификаты и другие бонусы доступны всем клиентам онлайн-магазина ДонШина.

Россия шины и диски

 

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