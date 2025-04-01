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  • ООО «Энгельс Свечи зажигания» начало серийные поставки свечей зажигания для ФГУП «НАМИ»

ООО «Энгельс Свечи зажигания» начало серийные поставки свечей зажигания для ФГУП «НАМИ»

01.04.2025 60 0 0

ООО «Энгельс Свечи зажигания» и ФГУП «НАМИ» успешно продолжают сотрудничество в рамках проекта «Единая модульная платформа». 

Единая Модульная Платформа (ЕМП) – разработанная в научно-инжиниринговом центре транспортной индустрии России НАМИ модульная платформа для российских автомобилей класса люкс. На базе ЕМП в НАМИ создали линейку автомобилей под брендом AURUS.

ЕМП получила оригинальные узлы и агрегаты, разработанные в НАМИ и в партнёрских производственных предприятиях России.

Одним из таких предприятий стал завод по производству свечей зажигания ООО «Энгельс Свечи зажигания», до 2023 года входившего в концерн Bosch.

В апреле 2024 года ФГУП «НАМИ» был организован аудит предприятия ООО «Энгельс Свечи зажигания», в рамках которого был проведен анализ производственных процессов, проверены наличие технической документации и соответствие стандартамСистемы Менеджмента Качества (СМК) и осуществлена идентификация рисков. Успешное прохождение аудита играет ключевую роль в оценке готовности поставщика к сотрудничеству с автопроизводителем.

Проведение аудита перед началом серийного производства является важным этапом в процессе оценки и выбора поставщика, что в свою очередь влияет на успех всей цепочки поставок и качество конечной продукции.

В конце мая 2024 были успешно завершены все подготовительные работы, и уже с августа 2024 стартовали серийные поставки продукции ООО «Энгельс Свечи зажигания» на конвейер автопроизводителя ООО «АУРУС».

В рамках проекта специалистами предприятия была разработана специальная свеча с новым типом корпуса, технологией ориентированной резьбы и с применением сплавов на основе платины на электродах.

В основе создания этой свечи лежат передовые технологии в области производства свечей зажигания с учётом требований соответствующего двигателя.

Наше совместное сотрудничество с ФГУП «НАМИ» и ООО «АУРУС» в рамках серийных поставок свечей зажигания на конвейер — это в первую очередь признание компетенций нашего предприятия, технологий и большого опыта производства. Этот успех открывает новые горизонты для нашей компании и подтверждает, что совместные усилия и инновации — ключ к достижению высоких результатов.
Александр Ковальчук
генеральный директор ООО «Энгельс Свечи зажигания»

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