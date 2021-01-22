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Opel готовит Insignia нового поколения: первое изображение

22.01.2021 284 0 0

Ожидается, что немецкая марка отправит модель третьей генерации на европейский рынок в 2024 году.

 

Бренд Opel вывел на рынок актуальное второе поколение Insignia в 2017 году. Правда, снижающимся продажам модели это не помогло: за первый полный год дилеры в Европе реализовали 67 424 автомобиля (-6,8%). В 2019-ом клиенты купили на этом рынке всего 45 925 машин (-32%). В начале 2020-го модель обновили, но и это не спасло Insignia от спада спроса в январе-ноябре прошлого «ковидного» года, когда она разошлась тиражом всего в 19 237 экземпляров, что в 2,2 раза меньше, чем годом ранее.

На фото: актуальная Opel Insignia GSi

Несмотря на весьма слабые показатели, немецкий Opel (а также его британский «брат» Vauxhall) разрабатывает Insignia третьей генерации. Ожидается, что новинка появится в 2024 году. Пока что никакой официальной информации о будущем седане нет. Вероятно, это будет «четырёхдверка», но с более спортивной внешностью по сравнению с актуальным вариантом. Кстати, сейчас Insignia на старосветском рынке представлена в кузовах лифтбек и универсал.

Пока что до выхода модели и даже до появления первых тизеров далеко, а значит, у художников есть возможность пофантазировать на тему внешности Opel Insignia третьего поколения. Ею воспользовался дизайнер испанского издания motor.es. Судя по его рендеру, у «четырёхдверки» будет новое оформление «передка» (Vizor – это визитная карточка ближайших новинок марки), которое предполагает, что глянцевая решётка радиатора визуально соединена с головной оптикой. Кроме того, автомобилю, вероятно, достанется более покатая крыша (как у Peugeot 508) и другие фонари.

Ожидается, что в основу «третьей» Insignia ляжет платформа EMP2 последнего поколения (эта «тележка» дебютирует на новом Citroën C5). Предположительно новая модель окажется длиннее по сравнению с предшественником, правда, на сколько именно, пока не сообщается. Вероятно, в салоне будет больше пространства для водителя и пассажиров.

Рендер Opel Insignia третьего поколения

По предварительным данным, в моторную линейку следующей Opel Insignia войдут бензиновые и дизельные двигатели, в том числе 1,5-литровые четырёхцилиндровые варианты. Также ожидается пара подключаемых гибридных версий. Все варианты будут идти в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а полный привод получит только наиболее мощный гибрид.

Напомним, актуальная Insignia в Европе предлагается с бензиновыми моторами объёмом 1,4 и 2,0 литра с отдачей 145 (236 Нм) и 200 л.с. (350 Нм) соответственно, а также с 1,5-литровым дизелем мощностью 122 л.с. (300 Нм). В свою очередь нынешняя «заряженная» версия GSi имеет полный привод и оснащается 230-сильным бензиновым турбомотором объёмом 2,0 литра (350 Нм) с системой отключения двух цилиндров при малых нагрузках. Базовый бензиновый и дизельный двигатели идут в паре с шестискоростной «механикой», более мощные бензиновые – с девятиступенчатым «автоматом».

На прошлой неделе мы также показывали первое изображение другого автомобиля бренда Opel: ожидается, что «посвежевший» паркетник Grandland появится в продаже летом 2022 года. В ходе обновления он не только получит иную внешность, но и потеряет «X» в названии.

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