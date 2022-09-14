Opel возрождает суббренд GSe для наиболее динамичных версий своих моделей

В новой трактовке аббревиатура GSe расшифровывается как Grand Sport Electric и указывает на то, что самые мощные и динамичные Опели теперь будут в той или иной степени электрифицированы.

Знатоки истории Opel прекрасно понят буквы GSE: впервые они появились в 1970 году на Opel Commodore A, причём как GS/E, то есть с дробью, и обозначали наиболее мощную версию модели с 2,5-литровой бензиновой рядной «шестёркой», снабжённой передовой на тот момент электронной системой впрыска топлива Bosch D-Jetronic — отсюда буква «Е», то есть Einspritzung, что в переводе с немецкого означает «впрыск». Мощность в 150 л.с., как гласила реклама, «вжимает вас в спинки кресел при разгоне», водитель чувствовал себя на автобанах королём — в начале 70-х мощность свыше 100 л.с. для массовых легковушек считалась избыточной, а уж 150 казались рядовому бюргеру пределом мечтаний.

Opel Commodore GS/E, Opel Monza GSE и Opel Manta GSe ElektroMOD

В 1983 году литерами GSE (Grand Sport Einspritzung), уже без дроби, обозначили топ-версию большого трёхдверного лифтбека Monza, который позиционировался как конкурент тогдашней BMW 6 Series (E24). На Monza GSE 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый мотор выдавал 180 л.с., он позволял машине разогнаться до 100 км/ч за 8,5 с и до максимальных 215 км/ч.



Opel Commodore GS/E, Opel Monza GSE и Opel Manta GSe ElektroMOD

Впоследствии немецкую аббревиатуру GSE заменили на английскую GSI (Grand Sport Injection), она стала широко использоваться для обозначения «подогретых» версий многих Опелей — тех, что стояли на ступеньку ниже топовых OPC. В прошлом десятилетии версии GSE и OPC сошли на нет, марка Opel вошла в затяжной период перехода от американской корпорации General Motors к французской Groupe PSA (ныне Stellantis), и вот теперь пришло время снова вспомнить об имиджевой составляющей: анонсировано возвращение суббренда GSe (буква «е» теперь маленькая) для обозначения наиболее динамичных моделей Opel.



Расшифровка Grand Sport Electric указывает на plug-in гибридные либо полностью электрические силовые установки. Полагаем, что первые новые Опели GSe будут именно гибридные, но это ненадолго — в 2028 году немецкая марка намерена полностью переключиться на электромобили.



Opel Manta GSe ElektroMOD 1 / 3 Opel Manta GSe ElektroMOD 2 / 3 Opel Manta GSe ElektroMOD 3 / 3

В прошлом году марка Opel представила единичный заводской электромод Manta GSe, который, по сути, стал прологом к возрождению суббренда GSe, а сегодня об этом объявлено официально. В пресс-релизе сказано, что модели GSe будут не только самыми мощными в гамме, но и получат особые настройки подвески и рулевого управления. Дизайнерские «фишки» тоже наверняка будут.



Дополнительные подробности о Gse-моделях компания обещает раскрыть в ближайшее время, а вот немецкий журнал auto motor und sport сообщает, что первыми представителями возрождённого суббренда станут наиболее мощные версии моделей Astra (хэтчбек и универсал) и Grandland (кроссовер).

Вернётся ли когда-нибудь в оборот аббревиатура OPC (Opel Performance Center), неизвестно.

