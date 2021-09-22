Эксперты Автотеки провели опрос среди 10 000 респондентов из разных регионов России и выяснили, при каком пробеге автовладельцы считают оптимальным менять автомобиль. Оказалось, что для 19% опрошенных это значение составляет от 100 до 150 тыс. км. Другие 18% отметили, что автомобиль пора менять при пробеге от 150 до 200 тыс. км, еще 18% – от 200 до 300 тыс. км. 26% опрошенных полагают, что это нужно делать только по достижению пробега в 300 тыс. км.

Партнерский материал​

Эксперты Автотеки провели исследование среди женщин и мужчин в возрасте от 20 до 55 лет, имеющих автомобиль и проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, чтобы выяснить оптимальный пробег для б/у автомобиля. В опросе участвовали 26% владельцев автомобилей с пробегом до 50 тыс. км, 21% автомобилистов, владеющих транспортным средством с пробегом от 50 до 100 тыс. км, 22% – с пробегом от 100 до 150 тыс. км и еще 29% – с пробегом свыше 150 тыс. км.



При каком пробеге учащаются неисправности и когда пора его менять?

Существует распространенное мнение, что по достижению пробега в 100 тыс. км автомобиль начинает чаще ломаться. Поэтому мы решили уточнить у россиян, при каком пробеге они замечали неисправности у своего личного транспортного средства.

По результатам опроса оказалось, что до достижения пробега в 30 тыс. км только 8% россиян отмечали неисправности, а у 11% респондентов поломки появлялись при пробеге в 30-40 тыс. км. Начиная с пробега в 50-100 тыс. км уже 23% россиян отмечают неисправности в своих автомобилях. При пробеге в 100-150 тыс. км и более 150 тыс. км на поломки указывают 22% и 24% респондентов соответственно.

Оптимальный пробег для подержанного автомобиля

Если говорить об оптимальном пробеге автомобиля с точки зрения его покупки на вторичном рынке, то, по мнению большинства автовладельцев (29%), наилучший вариант – это приобрести машину с пробегом от 50 до 100 тыс. км. Еще 27% опрошенных считают, что лучше всего приобретать машину с пробегом от 30 до 50 тыс. км. Автомобили с меньшим пробегом склонны рассматривать женщины. Так, например, среди женщин выше доля тех, кто отметил в качестве оптимального пробег от 15 до 30 тыс. км (16%), тогда как у мужчин доля ответов по этой группе значимо ниже – 11%. Вместе с тем, мужчины больше склонны рассматривать пробег от 50 до 100 тыс. км – 29%, а женщины выбирали этот вариант ответа реже – 26%.

Меньший пробег также склонны рассматривать люди в возрастной группе 35-44 года: 16% респондентов считают оптимальным значением для подержанного автомобиля пробег в 15-30 тыс. км, тогда как, например, в возрастной группе 45-54 таких только 11%.

А вот молодежь (18-24 лет) более склонна к приобретению автомобиля с пробегом от 100 до 200 тыс. км и даже свыше 300 тыс. км. Так, 15% россиян в возрасте 18-24 считают допустимым пробег от 100 до 200 тыс. км, но только 9% людей в возрастной группе от 35 до 54 лет указывали данный пробег оптимальным. Еще 8% молодых людей (18-24) склонны к покупке подержанного автомобиля с пробегом 150-200 тыс. км. При этом среди людей старше 35 лет такой вариант ответа выбрали лишь 3%.

Для чего нужна проверка пробега автомобиля?

По результатам исследования 32% автовладельцев сталкивались со скрученным пробегом при покупке подержанного автомобиля. Среди тех, кто проверял историю транспортного средства, в том числе данные о его пробеге, чаще встречаются люди до 34 лет.

По мнению экспертов Автотеки, на российском рынке до сих пор распространена проблема скручивания пробега: доля автомобилей со скрученным пробегом в России, по оценкам экспертов, составляет от 15 до 40%.

Поэтому, задумываясь о покупке автомобиля с пробегом, стоит обращаться к сервисам онлайн-проверки его истории, которые собирают данные техцентров и фиксируют реальный пробег. Благодаря сбору данных о прошлом автомобиля в единую базу можно отслеживать динамику по пробегу и даже увидеть, на каком этапе он был скручен.