Пять масштабных проектов и более 30 событий, связанных с внедорожниками, будут организованы под брендом Премии в партнерстве с общественными, коммерческими и образовательными организациями.

Партнерский материал

Презентация состоялась 3 декабря 2021 года в Музее «Автомобили мира». Руководители оргкомитета анонсировали новый формат Премии, представили членов экспертного и медийного жюри, рассказали о масштабных событиях 2022 года.



Ежегодная национальная Премия «Внедорожник года» вручается в области самого быстрорастущего автомобильного сегмента. Премия учреждена в 2005 году журналом «Клуб 4х4» и является одним из главных проектов индустрии. Лучшие автомобили в пяти номинациях и десяти классах выберут три группы жюри, что позволит дать объективную экспертную оценку и изучить предпочтения российских автомобилистов. В течение года тестировать автомобили-номинанты и определять лауреатов будут 16 членов Экспертного и 25 представителей Медийного жюри. Аудитория Большого (народного) жюри оценивается оргкомитетом в 200 000 человек.



Учитывая высокий статус «Внедорожника года» в индустрии, оргкомитет принял решение о расширении линейки мероприятий с целью популяризации внедорожного автомобильного сегмента среди самой широкой аудитории. Совместно с Российской автомобильной федерацией оргкомитет проведет кампанию в области безопасности и культуры дорожного движения и путешествий в рамках глобальной политики Международной автомобильной федерации FIA Action For Road Safety. Для молодежи будет организован конкурс «Внедорожник 2030» – проект для российских студентов-дизайнеров средств транспорта, которые создадут внедорожники будущего разного целевого назначения. Проект будет реализован при поддержке LADA Niva.

Фестиваль 4х4 FEST объединит клубное, спортивное и любительское сообщество 4х4 – людей, ценностями для которых является свобода путешествий, духа и выбора. Коллекция программ и подкастов «Легенды 4х4» расскажет историю брендов автомобилей-номинантов Премии. Программа тест-драйвов и путешествий для членов жюри будет включать в себя исторические маршруты и создаст условия, при которых журналисты, автоблогеры и испытатели смогут погрузиться в идеологию бренда каждого автомобиля-номинанта и объективно донести результаты испытаний до потребителя.

Максим Ракитин, главный редактор «Клуба 4х4», член оргкомитета и председатель жюри Премии: «Аудитория “Клуба 4х4” и "Внедорожника года" достигла полутора миллионов человек в месяц. У нас есть все возможности для создания интересного, полезного и качественного контента, который должен стать локомотивом для развития автомобильной индустрии, безопасности путешествий, уровня образования и отраслевых массовых мероприятий».